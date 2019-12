Windows Insider : le Canal Rapide devient la branche de développement actif

Microsoft a publié cette nuit la build 19536 de Windows 10 à destination des Insiders. Cette mise à jour est distribuée par le biais du Canal Rapide, qui évolue pour devenir la branche de développement actif. Mais qu’est-ce que cela signifie ?

Pourquoi rejoindre le programme Insider ?

Depuis de nombreuses années, Microsoft vous permet de tester en avant-première des mises à jour de Windows 10. Tout ceci est rendu possible grâce au programme Insider qui permet pour Microsoft de faire tester ses futures mises à jour avant leur déploiement public sur un panel d'utilisateurs restreint. Pour rejoindre ce programme, c’est très simple puisqu’il suffit de se rendre dans les paramètres de Windows 10 / Mise à jour et sécurité, et ouvrir le menu Programme Windows Insider.

Vous avez la possibilité de rejoindre trois canaux différents : le Canal Rapide, le Canal Lent et le Canal Release Preview. Alors que le premier vous permet de recevoir des mises à jour et nouveautés beaucoup plus régulièrement, il est également beaucoup moins stable. Le dernier des trois est celui à privilégier si vous souhaiter tester une mise à jour pratiquement finale avant tout le monde, puisque le Canal Release Preview constitue la dernière étape avant la disponibilité publique d’une mise à jour. Le Canal Lent est probablement le meilleur compromis entre stabilité et découverte de nouveautés.



Dans le passé, il était possible de souscrire également au Canal Skip Ahead qui permettait de tester une version encore plus lointaine de Windows 10. Ainsi, en janvier 2019, il était déjà possible de tester via ce canal des fonctionnalités qui ne seraient disponibles qu’au printemps 2020. Pour plus de simplicité, Microsoft a décidé de le supprimer au cours de cette année et de basculer automatiquement tous les utilisateurs du Canal Skip Ahead vers le Canal Rapide.



Le Canal Rapide devient la « branche de développement actif »

Sur son blog officiel, Microsoft vient d’annoncer un nouveau changement au sein du programme Windows Insider : le Canal Rapide devient la branche de développement actif (comme l'était le Canal Skip Ahead en son temps). Ainsi, à compter d’aujourd’hui, les mises à jour publiée dans le Canal Rapide ne seront plus liées à une version spécifique de Windows 10.

En clair, vous pourrez très bien tester des fonctionnalités qui seront disponibles dans la version 20H2 de Windows 10, voire plus tard dans la branche 21H1. Avec cette modification, Microsoft disposera donc de plus de temps pour « peaufiner » certaines fonctionnalités avant leur sortie publique, sans essuyer des critiques si celles-ci sont retirées ou reportées.