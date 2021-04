Xbox : plus besoin de payer un abonnement pour jouer aux jeux Free-to-play

Si vous jouez uniquement à des jeux multi-joueurs gratuits sur Xbox, vous ne devrez plus prendre d’abonnement Xbox Live Gold. En effet, dès aujourd’hui, les jeux Free to play seront… comme leur nom l’indique totalement gratuits. Explications.

Pour avoir la possibilité d’affronter d’autres joueurs en ligne sur Xbox, un abonnement est nécessaire. Celui-ci s’appelle Xbox Live Gold, et il est inclus dans l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate qui permet de jouer gratuitement à plus d’une centaine de jeux normalement payants sur PC ou console. Vous me suivez toujours ?

Si, comme moi, vous ne jouez qu’occasionnellement sur console à des jeux gratuits comme Rocket League, Destiny 2, Fortnite, Call of Duty : Warzone ou Apex Legends, il ne sera plus nécessaire de prendre un abonnement. En effet, Microsoft a revu sa politique tarifaire et a décidé de rendre les jeux free-to-play totalement gratuits. Au total, plus de 50 jeux sont concernés et vous pouvez retrouver la liste complète directement sur le site Xbox .

Evidemment, tous les autres jeux requièrent toujours le fameux abonnement Xbox Live Gold si vous désirez affronter d’autres joueurs en ligne. Rappelons qu’il coûte actuellement 6,99€ par mois sur le site de Microsoft. Le Xbox Game Pass Ultimate quant à lui est affiché à 12,99€ par mois et il permet de jouer à plus d’une centaine de jeux comme le dernier Flight Simulator, GTA V, Forza Horizon 4 ou encore le célèbre Minecraft.