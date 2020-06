La Xbox Series S pourrait être présentée en août

Microsoft a prévu de lancer sa Xbox Series X d’ici la fin de l’année. Cependant, on sait également depuis un bon moment que la firme travaille en parallèle sur une autre console au nom de code Lockhart. D’après une nouvelle fuite, cette autre console de jeu pourrait être officialisée en août prochain. En toute logique, elle se nommera Xbox Series S si Microsoft conserve la même convention de nommage qu’avec l’actuelle Xbox One.

Xbox Series S : la petite sœur de la X

Si l’on en croît de nombreuses rumeurs, Microsoft ne proposera pas une, mais deux consoles cette année. Alors que la Xbox Series X sera destinée aux gamers purs et durs grâce à ses excellentes performances (4K à 60 FPS notamment), la Xbox Series S (si Microsoft choisit de la nommer ainsi) s’adressera aux joueurs plus occasionnels. Ainsi, cette console devrait offrir une puissance de 4 Teraflops contre 12 pour sa grande sœur et devrait être proposée à un prix très attractif.

Selon le site Eurogamer, Microsoft pourrait officialiser cette Xbox Series S lors d’un événement digital prévu pour le mois d’août. D’après la source, la firme prévoyait de dévoiler sa seconde console lors du salon E3 qui devait en principe se tenir au mois de juin, mais son annulation en raison du COVID-19 a poussé la firme à attendre encore un peu. On imagine également que Microsoft prend son temps pour ne pas prendre le risque d’en dire trop avant Sony. Le constructeur nippon en a d’ailleurs profité pour annoncer la Playstation 5 Digital Edition, sa réponse « nouvelle génération » à la Xbox One S Digital Edition qui, pour rappel, n’intègre pas de lecteur optique.



Bref, je vous conseille de prendre cette rumeur avec des pincettes puisque Microsoft n’a, à ce jour, même pas mentionné l'existence de cette seconde console. Cependant, elle est assez crédible à mon sens. Rendez-vous en août pour savoir si elle se vérifie… ou avant pour d’autres fuites !