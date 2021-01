xCloud : bientôt sur PC... et Xbox One !?

Android est actuellement le seul système d'exploitation accueillant xCloud et son catalogue de jeux Xbox à la demande. Avec plus de 150 jeux disponibles, les équipes Xbox visent les 3 milliards d'utilisateurs. Pour atteindre ces objectifs, il faudra donc étendre la disponibilité du service à d'autres plateformes... et ça arrive !

En décembre, le directeur de Xbox, Phil Spencer confirmait l'arrivé prochaine de xCloud sur PC et un retour sur iOS au printemps 2021. Pour PC, le service se présenterait de manière similaire à la version Android. Par contre sur iOS, cela se passera différemment. Avec les restrictions imposées par Apple le service serait proposé sous forme d'une web application accessible directement depuis le navigateur.

xCloud au secours des anciennes consoles ?

D'après Xboxygen, XCloud pourrait également débarquer sur les consoles d'ancienne génération. Cela permettrait ainsi à la Xbox One d'accéder aux jeux développés uniquement sur les consoles next-gen. Il permettrait notamment de lancer Microsoft Flight Simulator sur les anciennes générations de consoles. Le jeu de simulation de vol fait un carton sur PC. Les équipes travaillent sur une version Xbox Series, mais sur les Xbox One, impossible de faire tourner un tel jeu. Les ressources demandées sont trop importantes. D'après la source, le développement aurait pris un peu de retard, mais resterait d'actualité. XCloud sur Xbox One pourrait donc débarquer également dans les mois à venir...