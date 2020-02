Le streaming Xbox xCloud, bientôt intégré dans les Samsung Galaxy sous Android ?

L’entente entre Samsung et Microsoft n’est plus à démontrer. Lors d’un événement du constructeur l’été dernier, Microsoft était d’ailleurs monté sur scène pour présenter l’intégration de ses services dans les smartphones de la gamme Galaxy, et notamment l’application Votre Téléphone. Les deux firmes devraient également avancer ensemble dans le domaine du cloud gaming. Et pourquoi pas l’intégration du xCloud sur les prochains téléphones de Samsung ?

Lors de son événement Unpacked qui s’est tenu hier soir, Samsung a levé le voile sur sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme. La firme a annoncé la sortie prochaine de trois nouveaux smartphones que sont les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra dotés de la 5G, et également le Galaxy Z Flip, un smartphone pliable dont le format rappelle les téléphones à clapet de ma jeunesse. Je ne vais pas aborder en détails ces annonces que vous retrouverez en long et en large sur d’autres sites spécialisés. Cependant, je vais vous parler ici, du partenariat entre Samsung et Microsoft, qui devrait encore s’étendre dans les mois à venir.

Après avoir intégré l’application Votre Téléphone dans ses smartphones, Samsung pourrait également inclure par la suite le service xCloud de Microsoft. Cela n’a pas été clairement expliqué lors de l’événement. Cependant, l’un des responsables de la firme a indiqué sur scène « travailler avec Xbox pour offrir une expérience de jeu premium dans le cloud ». Avec l’arrivée de la (controversée) technologie 5G qui devrait réduire encore un peu plus la latence, je vous laisse imaginer les enjeux pour les deux firmes. D'un côté, Samsung serait le premier à proposer de véritables jeux sur ses téléphones sans aucune latence, de l'autre Microsoft aurait droit à une belle mise en avant de son service de streaming de jeu. Pour rappel, xCloud est disponible en Preview depuis le mois de janvier chez nous.

En plus de ces annonces, Samsung a également annoncé l’arrivée d’un jeu de la série Forza dans son Galaxy Store. Habituellement, cette franchise est exclusivement disponible sur les plateformes de Microsoft, dont la Xbox ou Windows 10. L’arrivée d’un tel jeu est donc une étape importante dans le cadre de leur partenariat. D’autres annonces sont prévues pour un peu plus tard cette année, on imagine lors de l’E3.