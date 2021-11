Microsoft bloque les navigateurs tiers lorsqu’un lien Edge est ouvert

Depuis quelques années, Microsoft a considérablement travaillé sur Edge. La firme a totalement modifié son navigateur en lui offrant une nouvelle base, baptisée Chromium, similaire à celle du navigateur Chrome de Google. Même si on ne peut pas mettre en doute la qualité de ce navigateur, on peut par contre dénoncer certains comportements de Microsoft pour le faire adopter…



Il y a quelques temps, je vous parlais de la complexité de modifier le navigateur par défaut sur Windows 11. Un autre comportement très discutable concerne les Widgets épinglés à la barre des tâches qui affiche notamment des actualités et d’autres informations issues de Bing. Concrètement, même si vous avez configuré Chrome ou Firefox comme navigateur par défaut, cliquer sur un lien depuis les Widgets ouvrira obligatoirement Edge, sans tenir compte de vos préférences. Si ce comportement est possible, c’est car Microsoft a créé le protocole microsoft-edge:// qu’il appelle depuis les Widgets à la place d’utiliser le protocole Web classique.

Des solutions de contournement existent mais Microsoft veille !

Pour contourner ce comportement franchement discutable, des développeurs avaient créé des solutions de contournement comme Edge Deflector ou Search Deflector pour ne pas les citer. Ainsi, lorsque le protocole microsoft-edge:// était appelé sur Windows 11, le petit utilitaire faisait en sorte d’appeler à la place le protocole web classique afin de respecter le navigateur configuré par défaut sur le PC. Microsoft compte bien mettre fin à cette possibilité, comme l’a remarqué le créateur d’Edge Deflector.

Depuis la version 22494 de Windows 11, il n’est plus possible de contourner l’utilisation du protocole microsoft-edge://. Un message d'erreur s'affiche lors d'un clic sur une actualité issue des Widgets comme vous pouvez le voir ci-dessous. Même si on peut déplorer la position de Microsoft, on peut tout de même souligner que le fait de pouvoir contourner un protocole pourrait amener à des problèmes voire des abus de la part de certains éditeurs. Ce n'est donc pas une si mauvaise chose.



Si vous aviez configuré la réception des mises à jour de Windows 11 dans le canal de développement, vous ne pourrez donc plus utiliser EdgeDeflector. Cependant, une autre solution de contournement a été trouvée grâce à un petit programme qui tourne en tâche de fond : MSEdgeRedirect. L’outil, que l’on peut télécharger gratuitement sur GitHub, ne fait pas en sorte de modifier les liens « microsoft-edge:// » mais intercepte les appels afin d’ouvrir le navigateur configuré par défaut.



Bon, personnellement, je trouve sacrément dommage de devoir utiliser ce type de solutions pour parer la volonté de Microsoft d’imposer par tous les moyens son navigateur. Même si on ne peut pas reprocher sa qualité, on peut en revanche dénoncer la façon dont la firme tente par tous les moyens de faire adopter Edge aux utilisateurs de Windows 11. Pour moi, à la place d’utiliser ce type de programme tiers, je préfère me passer des Widgets que je ne trouve d’ailleurs pas très utiles. Pour désactiver le bouton Widgets de la barre des tâches, il suffit de cliquer droit sur celle-ci et d’accéder à ses paramètres. Il ne reste plus qu’à désactiver l’option pour masquer les Widgets.