Windows 11 : de belles nouveautés à venir pour le système d’exploitation

Ce 5 avril 2022, Microsoft a tenu une conférence sur le thème « Windows propulse l’avenir du travail hybride ». Plusieurs nouveautés à venir pour Windows 11 ont été présentées lors de cet événement. Faisons le tour dans cet article après avoir découvert cette vidéo qui présente les nouveautés principales !

Panos Panay, le chef de la division Windows a pris la parole afin de présenter la vision de Microsoft sur le monde du travail de demain. Avant le COVID, le télétravail occupait déjà une place de plus en plus importante et pour Microsoft, cela ne peut que continuer en ce sens. Comme l’avait déjà annoncé le PDG de la firme, Satya Nadella : « le travail hybride représente le plus grand changement dans la façon dont nous travaillons dans notre génération ». C’est pour cette raison que Windows 11 et les différents produits et services de la firme évoluent pour prendre en compte le travail hybride, autrement dit entre le bureau et la maison.

Un Explorateur de Fichiers à onglets

Certains Insiders avaient déjà pu le découvrir, cela sera prochainement le cas de tous les utilisateurs. Oui, enfin, Microsoft va apporter les onglets à son Explorateur de Fichiers. Cela permettra à ceux qui ouvrent plusieurs dossiers simultanément de gagner du temps puisqu’ils ne devront plus basculer entre les fenêtres pour parcourir les différents dossiers.

A la manière d’un navigateur Web, il suffira de cliquer sur un onglet pour accéder à l’autre dossier ouvert. Microsoft a également annoncé d’autres nouveautés pour son Explorateur de Fichiers comme la possibilité d’ajouter en favori un fichier. Il suffira de cliquer droit sur un fichier puis sélectionner « Ajouter en favori ». Il apparaîtra ensuite sur l’écran d’accueil de l’Explorateur de Fichiers pour un accès encore plus rapide. Cette page verra d'ailleurs son interface évoluer.

Une amélioration de la sécurité pour protéger du fishing et des attaques

S’il y a bien quelque chose qui inquiète les entreprises, c’est le piratage de leurs données et du PC de leurs employés. Microsoft a annoncé encore améliorer la sécurité de Windows grâce à des couches de sécurité supplémentaires, tant d’un point de vue matérielles que logicielles. Windows 11 introduit ainsi deux nouvelles fonctionnalités puissantes qui s'attaquent aux techniques de cyberattaque les plus courantes : le phishing et les logiciels malveillants ciblés.

Microsoft Defender SmartScreen se dotera ainsi d’une nouvelle fonctionnalité destinée à aider les utilisateurs pour qu’ils restent protégés contre les attaques de phishing en identifiant et en alertant les utilisateurs lorsqu'ils saisissent leurs informations d'identification Microsoft dans une application malveillante ou un site Web piraté

Microsoft apportera également la puissance du cloud au matériel avec le processeur de sécurité Microsoft Pluton. Smart App Control utilise la signature de code aux côtés des modèles d'intelligence artificielle de Microsoft pour garantir que seules les applications de confiance sont exécutées, bloquant par défaut l'un des plus grands vecteurs d'attaque sur Windows.

Windows 365 PC Cloud intégré à Windows 11

Microsoft a dévoilé l’année dernière son offre de PC Cloud baptisée Windows 365. Dans une prochaine mise à jour du système, Windows 365 pourra être directement intégré à Windows 11 afin de faciliter l’utilisation de son PC professionnel, tant à la maison qu’au bureau. Microsoft prévoit des intégrations profondes entre les deux services. Par exemple, les utilisateurs pourront directement lancer depuis le bureau Windows leur PC Cloud. Même si la connexion Internet s’interrompt, il sera possible de continuer à travailler hors ligne le temps que la connexion soit retrouvée.

Des messages envoyés directement sur le bureau par les administrateurs IT

Si votre êtes administrateur informatique et rêvez d’envoyer des messages directement sur le bureau des employés de votre entreprise, voilà quelque chose que vous pourrez prochainement faire sur Windows 11. Voilà ce qu’a indiqué Microsoft à ce sujet :

« Dans une future version, nous permettrons au service informatique de cibler des utilisateurs spécifiques avec des messages organisationnels pouvant apparaître à différents endroits de Windows, tel qu'un écran de verrouillage, un bureau ou au-dessus de la barre des tâches. »

Ces messages devront être configurés dans Microsoft Endpoint Manager sur lequel il sera possible de personnaliser la façon dont les messages apparaissent ainsi que leur fréquence. Il sera également possible de placer le logo de l’entreprise à côté du message pour que l’utilisateur identifie plus facilement sa provenance.

Des nouveautés pour les appels vidéo

Microsoft va prochainement ajouter quatre nouvelles fonctionnalités intelligentes pour améliorer les réunions en vidéo. En effet, lors d’une réunion, de nouvelles options permettront notamment d’améliorer la suppression du bruit de fond, garder le contact visuel, cadrer automatiquement l’image et ajouter un flou d'arrière-plan. Toutes ces fonctionnalités sont rendues possibles grâce à l’intelligence artificielle et ne seront disponibles qu’avec certains appareils.

Pour en apprendre plus sur les nouveautés présentées lors de la conférence du jour, je vous renvoie vers le billet officiel (en anglais) publié sur le blog de Microsoft.