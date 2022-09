Bien éteindre sa Xbox permet d'économiser 60€ l'électricité par an

A l’heure où l’énergie va bientôt coûter plus cher qu’un loyer (en Belgique, on y est plus très loin chez certains), voilà une petite astuce qui pourrait vous permettre de réaliser quelques économies : éteindre complétement votre console Xbox. Voyons pourquoi.

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une console Xbox, il est peut-être temps de vous intéresser à sa consommation en veille. En effet, comme l’a remarqué le site TheVerge, les consoles de Microsoft, que ce soit celles d’ancienne génération (Xbox One S/X) ou les nouvelles (Xbox Series S/X), consomment beaucoup d’énergie lorsqu’elles ne sont pas utilisées. On parle de 11 et 13 watts selon le modèle.

Rapide calcul : 13 watts x 24 heures x 365 jours = 113 kWh / an * 0.5€ / kWh (tarif actuel de l’électricité en UK) = 56€, tout cela sans même utiliser sa console.

Activer le mode économie d’énergie de sa console

Pour réaliser quelques économies d’énergie, il faut savoir que la console dispose de deux modes d’alimentation.

Le premier, activé par défaut, garde en mémoire les données et permet un démarrage quasi instantané. Il est beaucoup plus utile sur les Xbox One que les Xbox Series qui profitent d’un démarrage beaucoup plus rapide grâce à leur SSD, notamment.

Le second mode garde la console en veille et permet de réaliser de belles économies d’électricité. C'est celui-là que vous devriez peut-être activer. Seul inconvénient, la console peut mettre jusqu’à 3 minutes pour démarrer.

Si vous désirez opter pour ce mode « Economie d’énergie », il suffit de modifier l’option dans les Paramètres de votre console. Pour ce faire, rendez-vous dans le Profil > Paramètres > Général > Mode d’alimentation et Démarrage. Dans le menu déroulant, optez pour le mode « Economie d’énergie ». Votre console ne consommera plus que 0,5 watts contre 11 à 13 précédemment lorsqu’elle n’est plus utilisée.