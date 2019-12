Bilan 2019 et jeu concours : bonne année à tous les lecteurs de MonWindows !

Dans quelques heures, les douze coups de minuit auront sonné pour annoncer l’arrivée d’une nouvelle année ! Je préfère prendre les devants et vous souhaiter mes vœux un peu à l’avance. Oui, le réveil risque d’être assez difficile demain matin… et je pense que je ne serai pas le seul ! Il est donc temps pour moi de vous souhaiter d’ores et déjà une merveilleuse année 2020 : santé, bonheur, amour et tout ce que vous désirez le plus tout en gardant une chose en tête si vous êtes dans une impasse : vous, et vous seul, êtes le changement ! Je profite également de cette période pour faire un petit bilan de cette année 2019 pour MonWindows et de ce qui vous attend en 2020 !

Bilan 2019 et projets pour 2020 !

MonWindows, toujours plus tourné vers le contenu

L’an dernier, je vous avais promis de m’investir beaucoup plus sur MonWindows que les deux années précédentes. J’avoue que l’arrêt des Windows Phone m’avait mis un coup dans l’aile, et je me posais des questions quant à l’avenir du site : continuer ou arrêter. Cette période sombre est désormais de l’histoire ancienne car oui, j’ai retrouvé ma passion d’autrefois et elle est essentielle pour continuer cette aventure avec vous !

Même si MonWindows n’accueille forcément plus autant de visiteurs qu’à l’époque de Windows Phone vous êtes encore près de 200.000 utilisateurs chaque mois à suivre nos aventures, et ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes toujours aussi nombreux. Par rapport à 2018, vous avez d’ailleurs été 55% de lecteurs en plus cette année sur MonWindows. Même si ce sont avant tout vos interactions dans les commentaires qui me motivent à continuer, constater que les articles sont lus par de plus en plus de monde me motive d’autant plus à continuer à vous proposer du contenu toujours plus qualitatif !



Depuis 2016, j’essaie d’aborder des sujets bien plus larges autour de l’actualité grand public de Microsoft. Je continuerai dans la même direction pour 2020. Vous retrouverez toujours sur MonWindows des articles sur Surface, Windows, Xbox, mais également bientôt sur Android puisque Microsoft sortira cette année le Surface Duo, son premier « smartphone » pliable à double écran sous Android.

En 2019, j’ai également intensifié les tutoriaux car j’ai constaté que beaucoup d’utilisateurs cherchaient de l’aide sur différents aspects de Windows 10. Je continuerai également à proposer régulièrement ce type de contenu, même s’il peut sembler basique pour les utilisateurs avisés que vous êtes. Cela me permet également d’attirer sur le site un public nouveau, ce que je ne faisais plus depuis la fin de Windows 10 Mobile.

Nouveau site et avenir de l'application mobile

Parlons changements désormais, puisqu’un nouveau site devrait voir le jour d’ici la fin de l’année 2020. Difficile pour moi de vous donner une date précise car je bosse sur celui-ci petit à petit, mais je vous tiendrai au courant en cours d’année. Le revers de la médaille, c’est que cette nouvelle version conduira à la fin de notre application pour Windows 10 Mobile. C’est d’ailleurs pour cette raison que je préfère prendre mon temps avant de publier le nouveau site car certains de vous utilisent encore l’application sur leur Windows Phone. Sachez tout de même que vous êtes désormais moins d’un millier par jour à nous lire via l’application … contre près de 50.000 lors de la grande époque de Windows Phone en 2015. J’ai tout de même une belle solution pour palier à ce manque : l’arrivée de notre application MonWindows pour Android qui suivra le lancement du nouveau site.

Un petit jeu concours, rien que pour vous !

Quoi de mieux que de commencer cette nouvelle année avec un petit cadeau !? Pour vous remercier de nous lire régulièrement, voici un petit jeu concours qui vous permettra peut-être de gagner, au choix, un de ces trois cadeaux :

Un abonnement à Office 365 Famille d’une durée d’un an

Un abonnement au Xbox Live Gold d’un an

Un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate de 6 mois

Pour participer, il suffit de commenter cet article. Je tirerai au sort un gagnant parmi les commentaires le 7 janvier prochain à 15h.

Excellent réveillon à tous, et bonne année 2020 !