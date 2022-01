Excellente année 2022 de la part de MonWindows !

Dans quelques heures, les 12 coups de minuit sonneront le début de l’année 2022 ! Toute l’équipe de MonWindows vous souhaite donc une excellente nouvelle année, remplie de joie, bonheur, santé, amour et de tout ce que vous désirez le plus !

L’année 2021 fut riche avec l’arrivée surprise de Windows 11 et de nombreux appareils Surface. Que Microsoft nous prépare-t-il pour cette nouvelle année 2022, c’est à cette question que nous répondrons, entre autres, à travers nos nombreux articles à venir : actualités, tutoriaux, éditos… voilà en quelques mots ce que vous continuerez à découvrir sur MonWindows. De mon côté, je poursuivrai le même objectif : vous informer quotidiennement de toute l’actualité grand public autour de Microsoft (Windows 10, Windows 11, Surface ou encore Xbox) avec un regard toujours critique.

Je profite de ces vœux annuels pour vous remercier pour votre fidélité et votre participation grâce à vos messages dans le forum et à vos commentaires. MonWindows vit grâce à vous et nos échanges depuis plus de 11 ans maintenant. J’espère que cette aventure continuera de plus belle à vos côtés ! Encore une fois, je vous souhaite une excellente année (un peu à l’avance ^_^) et j’espère que vous pourrez profiter d’un bon moment ce soir aux côtés de vos proches !

Excellent réveillon à tous, et bonne année 2022 !