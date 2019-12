MonWindows vous souhaite un Joyeux Noël !

Nous sommes aujourd’hui le 24 décembre, et dans quelques heures, nous serons nombreux à nous réunir en famille ou entre amis. Que vous fêtiez le réveillon ou non, toute l’équipe MonWindows se joint à moi pour vous souhaiter d’ores et déjà un Joyeux Noël !

L’année 2019 est bientôt derrière nous, et je suis content d’avoir pu la partager avec vous au travers des articles et de vos commentaires ! Après une période assez creuse qui a suivi la fin de Windows Phone, je ressens à nouveau des ondes positives et suis assez emballé par ce qui nous attends par la suite. Je ne suis pas un adepte des discours, mais je profite de cet article pour vous remercier de vos échanges, de vos gentils trolls (quoique ^^), de l’aide que vous apportez aux autres dans le forum, et de me suivre depuis déjà plus de 9 ans dans cette aventure qu’est MonWindows.

Ce soir, c’est Noël, alors mettons de côté nos smartphones et tablettes pour essayer de profiter du moment présent. De mon côté, je vais déconnecter un peu ces prochains jours mais je ne vous ai pas oublié puisque j'ai préparé quelques articles ! Je vous souhaite dans tous les cas de joyeuses festivités pour les jours à venir !