Cher lecteur de MonWindows, je te souhaite une excellente année 2021 !

L’année 2020 est bientôt derrière nous (ouf !) ; c’est donc l’occasion de vous souhaiter à tous, chers lecteurs de MonWindows, une excellente nouvelle année à quelques heures des douze coups de minuit !

MonWindows, 10 ans déjà grâce à vous !

Comme chaque année, j’aime profiter de la Saint-Sylvestre pour faire un petit bilan de MonWindows et vous parler de mes projets. Le site a ainsi fêté ses 10 ans en juillet dernier, et de nombreuses années riches en actualités et en discussions s’offrent encore à lui. C’est ainsi que j’ai partagé avec vous presque 500 actualités cette année autour de Microsoft, Windows, Surface et Xbox. Le site a par ailleurs accueilli plus de 2,5 millions de visiteurs dont beaucoup se connectent très régulièrement, alors merci à vous de nous suivre toujours aussi nombreux !

Si MonWindows vit, c’est aussi grâce à vous : vos débats, réflexions, interrogations et avis me donnent toujours plus d’énergie pour continuer à partager ma passion au travers de mes articles. En 2021, je poursuivrai le même objectif : vous informer quotidiennement des actualités autour de Microsoft et de ses nombreux appareils et logiciels destinés au grand public avec, toujours, un regard critique.



Tu es passionné ? Je suis toujours à la recherche d'un rédacteur !

J’en profite pour vous rappeler que je cherche toujours des personnes qui pourraient m’aider à la rédaction d’articles sur MonWindows. Eh oui, depuis quelques années je suis seul à la rédaction bien que je suis épaulé par une belle équipe de modérateurs. Cependant, le temps me fait parfois défaut et j’aimerais parfois couvrir un peu plus d’actualités que je ne le fais actuellement.

Si tu avales quotidiennement des doses importantes d’informations technologiques, si tu es passionné par l’univers des PC, les Surface, Microsoft, si tu connais Windows 10 comme ta poche, et que tu cherches un moyen d’arrondir tes fins de mois peut-être plus difficiles en ce moment, tu es peut-être l’heureux élu. N’hésite pas à me contacter si cette aventure t'intéresse !



Bonne année à toi et plein de bonnes choses...

Pour clôturer ce petit bilan, je vous souhaite une nouvelle fois une excellente année, et un bon réveillon si vous avez la chance de pouvoir partager ce moment. J’espère que 2021 saura vous apporter santé, bonheur et surtout, nous permettre de pouvoir reprendre une vie un peu plus normale ! Mon souhait : si quelqu’un parle de Corona en 2021, que le nom de la bière vous vienne d’abord à l’esprit :-)

Ah oui, une dernière chose : je sais que le mug MonWindows que j'affiche souvent dans les photos de mes tests de Surface vous avait plu. Eh bien pour vous remercier de votre fidélité, je lance un petit jeu concours qui vous permettra peut-être d'en gagner un. Il suffit pour cela de laisser un commentaire dans cet article et me dire pourquoi tu veux ce mug. Je tirerai au sort un petit chanceux dans quelques jours... ;-)