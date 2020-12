Joyeux Noël à tous de la part de MonWindows !

Difficile cette année d’accueillir aussi positivement l’arrivée de Noël. Foutu virus oblige, Noël ne sera pas comme les autres et les grandes tables seront troquées pour beaucoup d’entre nous par une fête en très petit comité. Certains diront que c’est une bonne chose et qu’au moins cette année, le bal des faux-culs ne sera pas au programme. D’autres seront probablement attristés de ne plus pouvoir partager ce moment avec tous leurs proches. Si ma famille me lit, c’est plutôt la seconde option pour ma part ^_^.



Quoiqu’il en soit, ce soir c’est Noël, alors si vous avez la chance de partager un petit moment avec les êtres qui vous sont chers, profitez-en pour déconnecter quelques heures de vos bijoux technologiques et vivez pleinement chaque instant avec votre petite famille. Si vous bossez, bon courage à vous et si vous êtes seul, les joujoux technologiques peuvent aussi être d’excellents outils pour garder contact ou se défouler ! J’espère en tout cas que cette année, petit papa Noël saura vous gâter comme il se doit ! D'ailleurs, qu'avez-vous reçu comme cadeaux cette année ? =)

Quel que soit votre programme, toute l’équipe de MonWindows vous souhaite un très Joyeux Noel ! Encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité depuis plus de 10 ans, vos échanges même s’ils sont parfois musclés et votre bonne humeur. De mon côté, je vais prendre quelques jours de repos; on se retrouve un peu plus tard sur le blog et le forum ! A très vite !

Arnaud