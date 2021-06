Android sur Windows 11 : l’installation de fichiers APK sera possible... MAIS !

La semaine dernière a été riche en actualités avec l’officialisation de Windows 11. Le système apportera une cure de jouvence à l’interface, mais ce qui interroge beaucoup les utilisateurs concerne la prise en charge des applications Android. Beaucoup de questions demeurent depuis la conférence mais les choses se précisent petit à petit.

Intel Bridge prendra en charge les processeurs AMD

Pour pouvoir exécuter les applications Android sur Windows 11, Microsoft utilisera la technologie Intel Bridge et beaucoup se demandaient si seuls ses processeurs supportés. Bonne nouvelle, Intel a confirmé au site TheVerge que cette technologie sera offerte à toutes les plateformes x86, y compris les processeurs conçus par son concurrent AMD.





Etant donné qu’il s’agit d’un post-compilateur d’exécution qui traduit les applications ARM vers x86, il n’y a à priori pas de restrictions liées à la génération de processeurs. Quant aux futurs appareils sous Windows 11 qui embarquent une puce ARM comme la Surface Pro X, cette couche Intel Bridge ne sera pas requise puisque forcément, les applications ARM développées pour Android sont exécutées nativement sur ce type de processeur.

L’installation de fichiers APK sera possible

Windows 11 va permettre l’installation d’applications Android grâce à l’Amazon Appstore. Bien que les détails techniques manquent encore, il faudra visiblement se rendre sur le Microsoft Store qui nous redirigera ensuite vers la boutique applicative d’Amazon à laquelle il faudra se connecter pour pouvoir récupérer l’application. Bien que ce partenariat soit très intéressant et peut-être les prémices d’autres partenariats du même genre (on peut rêver), l’Amazon App Store n’intègre pas toutes les applications répertoriées sur le Google Play Store.

Beaucoup d’utilisateurs vont donc probablement partir à la quête de fichiers APK pour installer leurs applications Android favorites et bonne nouvelle : il sera possible d’installer ces fichiers APK sur Windows 11 si l’on en croit les déclarations d’un ingénieur de Microsoft sur Twitter. Reste à voir comment cela se passera avec les applications qui requièrent les services Google Play puisqu’à priori, elles ne fonctionneront pas sur Windows 11 ou seront restreintes en fonctionnalités.

Qu’en est-il de la sécurité ?

S’il est possible d’installer des fichiers APK, il faut encore les dénicher sur le Web et se pose alors la problématique de la sécurité et de la légalité. Certains sites permettant de télécharger des fichiers APK et qui apparaissent facilement dans les recherches Google proposent des fichiers potentiellement malveillants. Windows 11 par le biais du filtre SmartScreen de Microsoft Defender sera-t-il en mesure de les détecter et de bloquer le téléchargement ?

On imagine que l’application Android sera exécutée dans une sorte de conteneur et donc protègera l’intégrité du PC mais encore faut-il que le fichier APK ne soit pas un EXE potentiellement infesté. Les utilisateurs néophytes se réjouissant de la venue d’Android sur Windows 11 risquent de fortement déchanter s’ils se font attraper…