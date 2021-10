Le sous-système Linux pour Windows 11 (WSL) débarque dans le Microsoft Store

Microsoft vient de publier une version Preview de Windows Subsystem for Linux sur le Microsoft Store. Grâce à elle, il sera encore plus facile de maintenir à jour WSL et de profiter des dernières fonctionnalités.

En 2017, Microsoft avait créé la surprise en annonçant l’arrivée du sous-système Linux directement sous Windows 10. Pour l’exécuter, nul besoin d’installer une machine virtuelle ou de configurer son PC en dual boot ; WSL s’intègre directement dans Windows pour le plus grand plaisir des développeurs et utilisateurs habitués au système d’exploitation open source.

Une séparation des composants Windows, pour une meilleure évolutivité

Pour activer WSL sur son PC, il fallait auparavant se rendre dans « Activer ou désactiver les fonctionnalités Windows ». Seul problème, les mises à jour de WSL étaient liées au cycle de mises à jour de Windows ce qui implique une évolution plus lente d’autant plus que les mises à jour de fonctionnalité seront désormais publiées une seule fois par an sur Windows 11. Cela sera de l’histoire ancienne puisque Microsoft vient d’ajouter son sous-système Linux pour Windows directement sur le Microsoft Store. WSL se mettra donc à jour comme n’importe quelle autre application.

Pour l’instant, Microsoft ne compte pas supprimer WSL depuis l’écran « Activer ou désactiver les fonctionnalités Windows » sur Windows 11. Vous pouvez donc très bien le laisser actif et installer la nouvelle version Preview depuis le Microsoft Store. Les deux versions sont actuellement parfaitement identiques mais la version issue du Microsoft Store prévaudra. A terme, Microsoft ne mettra d’ailleurs plus en avant que la version installée depuis sa boutique applicative.

Je vous renvoie vers cet article pour en apprendre davantage sur la méthode d’installation, les commandes et les avantages que cela représente.