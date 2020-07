Surface : la mise à jour de mai de Windows 10 est enfin disponible !

La mise à jour de mai (version 2004) est disponible pour de nombreux utilisateurs depuis quelques semaines. Cependant, Microsoft a été contraint de bloquer son déploiement auprès de certains appareils. Les utilisateurs concernés recevaient alors ce message après avoir recherché si de nouvelles mises à jour étaient disponibles sur Windows Update.

« La mise à jour Windows 10 de mai 2020 est en cours. Nous proposons cette mise à jour aux appareils compatibles, mais votre appareil n'est pas tout à fait prêt pour cela. Une fois votre appareil prêt, vous verrez la mise à jour disponible sur cette page. Vous n'avez rien à faire pour le moment ».

Le problème a rapidement été identifié et il s’est avéré que les PC modernes utilisant la fonctionnalité « Always Connected » étaient sujets à un bug pouvant entraîner un blocage du système. Cette incompatibilité ne concernait pas uniquement les PC conçus par les OEM, mais également certains appareils de la gamme Surface.

Le blocage de la version 2004 est levé

Comme Microsoft l’a mentionné dans sa documentation, la mise à jour cumulative KB4557957 disponible depuis le 12 juin a apporté un correctif visant à résoudre ce problème. Les tests semblent avoir été concluants puisque la firme a décidé de lever le blocage qui empêchait l’installation de la mise à jour de fonctionnalité vers la version 2004 de Windows 10 sur les appareils incompatibles.

Si vous possédez une Surface Pro 7, un Surface Laptop 3 ou un autre appareil précédemment incompatible et rencontriez le message ci-dessus, vous devriez, en principe, pouvoir installer la version 2004 de Windows 10 à compter d’aujourd’hui. Pour ce faire, rendez-vous dans les Paramètres (Windows + i) / Mise à jour et sécurité / Windows Update et cliquez sur le bouton de recherche de mises à jour.

La mise à jour n'est pas encore proposée chez vous ?

Notez que le déblocage est progressif donc certains risquent de devoir patienter un peu plus que d’autres avant de pouvoir installer la mise à jour de mai. Si elle ne vous est pas encore proposé, vous pouvez aussi utiliser l'assistant de mise à jour pour installer la version 2004 de Windows 10.