Windows 10 X fonctionne aussi sur le Lumia 950 XL

Gustave Monce a déjà fait parler de lui à de nombreuses reprises. Il y a quelques années, ce développeur passionné s’était lancé le défi d’installer Windows 10 (ARM) sur les Lumia 950 et 950 XL après l’annonce de l’abandon de Windows 10 Mobile par Microsoft. Il revient une nouvelle fois avec un nouveau projet : équiper son Lumia 950 XL de Windows 10X.

Après la Surface Pro 7 sous Windows 10 X, place désormais au Lumia 950 XL ! Il y a quelques jours, Gustave Monce avait indiqué sur Twitter commencer à travailler sur un tout nouveau projet visant à apporter Windows 10X, le nouveau système d’exploitation de Microsoft, sur son Lumia 950 XL. Le développeur a bien avancé depuis puisqu’il a partagé sur son compte Twitter plusieurs captures d’écran du système fonctionnel sur le smartphone. Rappelons qu'il s'agit de l’un des derniers téléphones sous Windows 10 Mobile datant déjà de plus de six ans.

I did get to take two pictures, looks like the UI is very adaptive to this resolution. Also personally i think it looks lovely. pic.twitter.com/tqhZ51p5xj