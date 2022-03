Pratiquement 1 PC sur 5 est déjà équipé de Windows 11 selon AdDuplex

AdDuplex vient de publier ses statistiques mensuelles sur l’évolution des parts de marché de Windows. On y apprend ainsi que Windows 11 est passé de 16.1 à 19.3% sur les quatre dernières semaines. La version 21H1 de Windows 10 reste la plus utilisée pour le moment.

Comme tous les mois, AdDuplex partage ses statistiques relatives aux parts de marché des différentes versions de Windows. Comme vous pouvez le voir sur les différents graphiques qui suivent, la régie de publicité utilise un panel de couleurs particulier pour illustrer ces statistiques. Le fondateur de la régie, Alan Mendelevich, d’origine Lituanienne, souhaite en effet montrer sa solidarité avec l’Ukraine et en profite pour passer un appel aux dons.

Revenons-en à nos chiffres et à l’évolution de Windows 11 qui va bon train. En effet, le nouveau système d’exploitation de Microsoft a gagné 3 points depuis le mois dernier en passant à 19.3% de part de marché (19.6% avec les Insiders). Windows 10 reste bien évidemment le système le plus utilisé et actuellement, et c’est la version 21H1 qui prédomine avec 27.5% de part de marché. Sur la deuxième marche, la dernière version de Windows 10 à savoir la 21H2 a déjà été installée sur 21% des PC. Juste derrière, la version 20H2 qui, pour rappel, sera obsolète au mois de mai occupe encore 17.9% du marché.

Loin derrière, on retrouve toutes les versions qui ne sont plus supportées par Microsoft. Je ne saurais que vous rappeler d’installer les mises à jour proposées par Windows Update pour rester protégé. Si l’on en croit ces statistiques, plus de 14% des PC ne reçoivent plus de mise à jour de sécurité (même si une partie de ce chiffre concerne probablement des versions particulières de Windows (entreprise ou éducation), concernées par un support particulier de Microsoft.