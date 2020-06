Comment accéder à l'option "Redémarrage à zéro" sur Windows 10 ?

La mise à jour de fonctionnalité vers la version 2004 de Windows 10 est disponible depuis plusieurs jours mais n’est pas exemple de bugs. Microsoft a d’ailleurs été contraint de la bloquer, notamment auprès de certains possesseurs d’appareil Surface en raison d’incompatibilités. Place aujourd’hui à un autre problème mais qui n’en est finalement pas un : la disparition de l’option « Redémarrage à zéro ». Explications.

Quelle différence entre le "Redémarrage à zéro" et la réinitialisation du PC ?

Connaissez-vous l’option « Redémarrage à zéro » sur Windows 10 ? Cette option n’est pas présente dans les paramètres du système, mais dans le centre de sécurité. Son intérêt ? Repartir d’une nouvelle base en réinstallant une version propre et à jour de Windows. Ainsi, vos fichiers personnels seront conservés mais Windows supprimera toutes les applications... dont les applications préinstallées. Oui, cette fonctionnalité est particulièrement intéressante pour les PC vendus par les OEM (Acer, Asus, HP, Dell,…) qui préinstallent de nombreux petits logiciels pas toujours très utiles.

Pour accéder à l’option « Redémarrage à zéro », il suffit de rechercher « Sécurité Windows » dans la barre de recherche / Performances et intégrité de l’appareil / Redémarrage à zéro. Oui… mais plus aucun bouton ne permet de lancer cette procédure de réinitialisation particulière depuis la version 2004 de Windows 10. En effet, seul un lien « informations supplémentaires » redirigeant vers le site de Microsoft est affiché et rien n’indique comment lancer la procédure. De nombreux internautes se sont alors inquiétés de la disparition de cette option. La firme vient enfin de clarifier les choses.

Le redémarrage à zéro désormais intégré à la réinitialisation du PC

Comme l’indique une page de support sur le site de Microsoft, cette fonctionnalité est supprimée du centre de sécurité depuis la version 2004 de Windows 10. Désormais, il suffit de « Réinitialiser ce PC » depuis les paramètres de récupération pour profiter d’un résultat similaire. Ensuite, il faut sélectionner l’option « Conserver mes fichiers » puis sélectionner le bouton « Non » lorsqu’il vous sera demandé si vous souhaitez restaurer les applications préinstallées. Microsoft a indiqué que si cet écran n’apparaît pas, c’est qu’aucune application OEM ne sera préinstallée après réinitialisation du PC.

La polémique quant à la disparition de cette option n’en est donc pas une puisque l’option a tout simplement été déplacée et mieux intégrée à Windows 10. Microsoft aurait toutefois pu mettre à jour la description de cette option dans le centre de sécurité pour éviter toute confusion lorsque cela a été signalé par les Insiders... il y a de nombreux mois !