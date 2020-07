KB4565503 / KB4565483 : la mise à jour de juillet est dispo sur Windows 10

Qui dit second mardi du mois dit… Patch Tuesday ! Microsoft vient de commencer le déploiement de sa mise à jour cumulative mensuelle de Windows 10. Au menu pour juillet : de nombreux correctifs afin d’améliorer la sécurité de votre PC.

Si votre PC embarque la version 1809, 1903, 1909 ou 2004 de Windows 10, une nouvelle mise à jour est disponible dès à présent sur votre PC. Elle n’apporte aucune nouveauté mais un lot de correctifs important afin d’améliorer la sécurité et la stabilité de votre système d’exploitation. En fonction de la version du système installée sur votre PC, vous recevrez ainsi la mise à jour KB4565503, KB4565483, KB4558998 via Windows Update.

KB4565503 pour Windows 10 version 2004

Si vous avez pu installer la dernière version de Windows 10, la mise à jour KB4565503 vous sera proposée par le biais de Windows Update. Voici la liste des correctifs publiés par Microsoft en ce qui concerne cette mise à jour :

Améliore la sécurité dans le Microsoft Store.

Mises à jour pour améliorer la sécurité lors de l'utilisation de périphériques d'entrée (comme une souris, un clavier ou un stylet).

Mises à jour pour améliorer la sécurité lorsque Windows effectue des opérations de base.

Mises à jour pour le stockage et la gestion des fichiers.

Met à jour un problème qui pourrait entraîner une distorsion visuelle de certains jeux et applications lors du redimensionnement en mode fenêtre ou du passage du mode plein écran au mode fenêtre.

Mises à jour pour améliorer la sécurité lors de l'utilisation d'Internet Explorer et de Microsoft Edge Legacy .

Met à jour un problème qui pourrait empêcher certaines applications d'imprimer des documents contenant des graphiques ou des fichiers volumineux.

Met à jour un problème qui pourrait vous empêcher de vous connecter à OneDrive à l'aide de l'application OneDrive.

KB4565483 pour Windows 10 version 1909 / 1903

Si votre PC embarque la version 1909 ou 1903 de Windows 10, la mise à jour sera cette fois-ci reprise sous le nom KB4565483. Voici le journal de modifications officiel pour cette mise à jour :

Mises à jour pour améliorer la sécurité lors de l'utilisation d'Internet Explorer et de Microsoft Edge Legacy.

Mises à jour pour améliorer la sécurité lors de l'utilisation des produits Microsoft Office.

Mises à jour pour améliorer la sécurité lors de l'utilisation de périphériques d'entrée (comme une souris, un clavier ou un stylet).

Améliore la sécurité dans le Microsoft Store.

Mises à jour pour améliorer la sécurité lorsque Windows effectue des opérations de base.

Mises à jour pour le stockage et la gestion des fichiers.

Met à jour un problème qui pourrait empêcher certaines applications d'imprimer des documents contenant des graphiques ou des fichiers volumineux.

KB4558998 pour Windows 10 version 1809

Enfin, si votre PC est équipé de la version 1809, vous recevrez cette fois ci la mise à jour sous le nom KB4558998. J’en profite pour rappeler que cette version ne sera plus supportée à compter du mois de novembre. Vous pouvez donc dès à présent installer la dernière version de Windows 10 en recherchant manuellement les mises à jour sur Windows Update. En ce qui concerne le Patch Tuesday, la liste des correctifs est assez similaire aux autres versions :

Mises à jour pour améliorer la sécurité lors de l'utilisation d'Internet Explorer et de Microsoft Edge Legacy .

Mises à jour pour améliorer la sécurité lorsque Windows effectue des opérations de base.

Mises à jour pour améliorer la sécurité lors de l'utilisation des produits Microsoft Office.

Mises à jour pour améliorer la sécurité lors de l'utilisation de périphériques d'entrée (comme une souris, un clavier ou un stylet).

Améliore la sécurité dans le Microsoft Store.

Met à jour un problème qui pourrait empêcher certaines applications d'imprimer des documents contenant des graphiques ou des fichiers volumineux.

Comment installer cette mise à jour ?

Pour installer le Patch Tuesday du mois de juillet, il suffit de vous rendre dans les Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update et cliquer sur le bouton de recherche de mise à jour. L’installation devrait s’effectuer très rapidement et un redémarrage de votre PC sera probablement requis.