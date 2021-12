Changer le navigateur Edge pour Chrome ou Firefox, c'est à nouveau plus simple !

La build 22509 de Windows 11 a été publiée hier et celle-ci contient une petite surprise non mentionnée dans le changelog. En effet, avec cette version réservée aux Insiders, il est à nouveau plus facile de changer son navigateur par défaut !

Je vous en parlais justement hier : Microsoft insiste probablement un peu trop pour que vous conserviez son navigateur Edge. Certaines méthodes sont discutables, comme le fait de complexifier le changement de navigateur par défaut sur Windows 11. En effet, remplacer Edge par Chrome ou Firefox ne se fait plus en un clic contrairement sur Windows 10. Une fois le navigateur défini, il faut également modifier chaque type de fichier dans une liste interminable pour qu’il s’ouvre avec votre navigateur préféré.

Fort heureusement, Microsoft semble revenir à la raison en simplifiant à nouveau le processus de changement de navigateur par défaut. Comme l’ont remarqué plusieurs utilisateurs sur Twitter, la build 22509 publiée hier dans le canal de développement modifier le processus. Une fois que vous définissiez un autre navigateur, tous les types de fichiers et protocoles du Web (.htm, .html, .xml, http, https,…) sont associés au nouveau navigateur.

Comment changer le navigateur par défaut sur Windows 11 ?

Si vous avez installé cette préversion de Windows 11, il suffit de vous rendre dans les Paramètres > Applications > Applications par défaut. Recherchez ensuite le nom de votre navigateur et cliquez au-dessus sur « Définir par défaut ». Vous constaterez ensuite que toutes les extensions de fichiers Web sont désormais associées à votre navigateur favori.

Windows build 22509 has a new browser [Set default] button. pic.twitter.com/kRDFPKfJMv

— Rafael Rivera (@WithinRafael) December 1, 2021

On ne sait pas quand cette modification sera disponible pour le grand public. Même si cette modification n’est disponible que dans le canal de développement chez les Insiders, cela ne signifie pas spécialement qu’il faudra attendre la prochaine mise à jour de fonctionnalité de Windows 11 prévue en automne 2022 pour en bénéficier. Microsoft pourrait donc très bien inclure ce changement dans une prochaine mise à jour mensuelle. Et pourquoi pas lors du Patch Tuesday de ce mois de décembre. Croisons les doigts !