Microsoft Edge gagne en popularité : enfin une part de marché à deux chiffres !

NetMarketShare a partagé les parts de marché du mois d‘octobre relatives aux systèmes d’exploitations et navigateurs Web. Carton plein pour Microsoft puisque le nouvel Edge séduit de plus en plus d’utilisateurs. Windows 10 continue, quant à lui, sa progression.

Edge passe les 10% de part de marché

Disponible depuis le mois de janvier, le nouvel Edge s’installe automatiquement sur les PC sous Windows 10 depuis le mois de mai. Depuis lors, Microsoft met le paquet pour faire connaître son nouveau navigateur, qui pour rappel, utilise la même base que Google Chrome. La stratégie semble payante puisque comme l’indique NetMarketShare, Edge serait désormais utilisé par plus de 10% des utilisateurs. A la même période l’année dernière, l’ancien navigateur Edge de Microsoft totalisait seulement 4% de part de marché !

Si Edge grapille peu à peu des points, c’est forcément au dépit de ses concurrents. Chrome, qui culminait à 71% de part de marché en juillet dernier est redescendu à une part très honorable de 69% au cours du mois d’octobre. Firefox, relégué à la troisième place des navigateurs PC depuis février, reste stable avec 7% de part de marché. Bien entendu, il faudra voir si cette tendance se confirme à long terme, mais cela fait déjà plusieurs mois qu’Edge progresse.



Windows 7 continue de disparaître au profit de Windows 10

Autre point qui nous intéresse : la part de marché des systèmes d’exploitation sur PC. Sans surprise, Windows 10 reste très loin devant et poursuit sa tendance à la hausse. Windows 7 n’étant plus supporté depuis le mois de janvier, les entreprises continuent à migrer vers le dernier système de Microsoft. Cependant, même si Windows 10 occupe désormais 64% de part de marché avec une progression de 3 points rien que sur le mois dernier, Windows 7 reste bien installé avec encore 20%. Le COVID-19 ne doit probablement pas vraiment faciliter cette transition. Quoiqu'il en soit, la migration continue, et le fait que Microsoft confirme redoubler d'efforts avec Windows 10 ne pourra que le rendre plus populaire !