Comment jouer aux jeux Xbox sur Android et iOS grâce à sa console ?

Microsoft vient de lancer sa nouvelle application Xbox pour Android et iOS. Outre une toute nouvelle interface, le streaming de jeu depuis sa console est désormais disponible pour les amateurs d’iPhone et iPad en plus des utilisateurs d'Android.

La nouvelle application Xbox est là !

Après plusieurs semaines de test, l’application Xbox débarque dans sa nouvelle version sur Android et iOS. Elle est beaucoup plus fluide que la précédente et présente un nouveau look qui rappelle celui de l’interface des consoles Xbox. Bien plus simple à prendre en main, les menus ont été repensés pour offrir un accès plus rapide aux fonctionnalités les plus utilisées par les amateurs de jeux.

En plus de ce changement d’interface, cette nouvelle version de l’application apporte également une fonctionnalité majeure pour les utilisateurs d’iOS : le streaming de jeu depuis sa console. Grâce à celle-ci, vous pouvez jouer à vos jeux Xbox directement sur smartphone grâce à votre Xbox One. Si vous ne savez pas encore comment en profiter, que ce soit sur iPhone ou Android, suivez le guide !



Attention : il ne faut pas confondre cette fonctionnalité avec xCloud puisque dans ce cas, ce sont les serveurs de Microsoft qui diffusent le jeu sur le téléphone. Pour rappel, xCloud est uniquement disponible sur Android actuellement et ne l’est pas sur iOS en raison d’un blocage par Apple. Microsoft pourrait bien avoir une solution de contournement comme nous vous en parlions récemment.

Comment jouer à distance sur iOS et Android ?

Pour pouvoir jouer à distance sur votre smartphone, commencez par lancer la nouvelle application Xbox depuis votre mobile. En haut à droite de l’écran (à côté de la cloche), vous trouverez une nouvelle icône permettant toutes les interactions avec votre console.

Cliquez sur celle-ci, et appuyez ensuite sur « Jeu distant sur ce périphérique ». Vous serez invité à activer le jeu distant sur votre console lors de la première utilisation. Suivez simplement les étapes affichées sur vos écrans. Une fois que c’est fait… vous êtes presque prêt ! Connectez votre manette Xbox au smartphone en Bluetooth et vous pouvez désormais jouer à vos jeux Xbox directement depuis votre smartphone Android ou iPhone.

Le streaming Xbox fonctionne en WiFi chez vous, mais également partout ailleurs à partir du moment où vous disposez d’une connexion à Internet. Notez toutefois qu’en 4G, la latence est plus élevée et l’expérience de jeu n’est pas toujours optimale. De plus, là où est installée la Xbox, il vaut mieux disposer d’une connexion internet avec un débit montant (upload) suffisamment élevé pour profiter du streaming en bonne qualité. Notez que lorsque le streaming Xbox est en cours d'utilisation, vous ne le remarquerez même pas sur votre console puisque le bouton d'allumage reste éteint.

Un petit accessoire pour améliorer l'expérience de jeu

Un petit accessoire a le vent en poupe pour améliorer l’expérience de jeu Xbox sur mobile. Il s’agit du MOGA Clip, commercialisé à moins de 20€ sur Amazon . Il permet tout simplement d’assurer la liaison entre la manette de jeu et le smartphone pour un meilleur confort d’utilisation. Voyez plutôt !

