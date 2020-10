xCloud sur iPhone et iPad : probablement en 2021 en passant par le site Xbox

Microsoft compte bien contourner la politique restrictive de l'App Store pour proposer son service xCloud sur iPhone et iPad. Jouer aux jeu vidéo Xbox sur ces appareils pourrait prochainement se faire en passant par Safari ou un autre navigateur Web.

Le Xbox Game Pass intègre depuis quelques semaines le streaming de jeux vidéo, que l’on connaissait auparavant sous le nom xCloud. Pour l’instant, seuls les téléphones Android sont pris en charge, mais par la suite, d’autres plateformes le seront également. Ainsi, les utilisateurs PC pourront prochainement jouer à des jeux récents en streaming, même s’ils disposent d’une configuration très limitée comme celle de la Surface Go par exemple. Pas besoin d’une carte graphique. Pour jouer, une simple connexion à Internet et un abonnement au Xbox Game Pass suffit ; c'est ça le principe de xCloud.

Lors de sa présentation initiale, le streaming de jeu vidéo avait également été annoncé sur iOS. Cependant, la politique fermée d’Apple a donné du fil à retordre à Microsoft qui a dû se résigner (temporairement) à ne pas sortir xCloud sur iPhone ou iPad. Apple demande en effet que chaque jeu présent sur son Store soit certifié séparément, ce qui n’est absolument pas possible à mettre en place pour Microsoft. On sait qu’actuellement, les deux firmes sont en discussion mais il y a peu de chances que cela aboutisse favorablement. Cependant, pour Phil Spencer, xCloud finira par débarquer sur iOS, et on en sait désormais un peu plus sur la façon dont Microsoft compte régler ce différend.



Pour contourner ce problème et permettre aux utilisateurs d’iOS et iPadOS de jouer en streaming, Microsoft serait occupé à travailler sur une solution directement accessible depuis le navigateur. Ainsi, les utilisateurs d’iPhone ou iPad pourraient profiter des jeux disponibles dans le catalogue Xbox Game Pass sans même passer par l’App Store. Avec cette méthode, Microsoft contourne habilement les limitations de l’App Store puisqu’il suffira de se connecter au site Web de Xbox avec Safari (ou un autre navigateur) pour profiter du service. D’après TheVerge qui a partagé cette information, cette version Web de xCloud serait prête au début de l’année prochaine.