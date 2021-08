Grosses promotions sur plusieurs PC Surface (et le Surface Duo !) en ce moment !

Du 23 août au 12 septembre inclus, Microsoft lance ses offres « Back to School ». Pour ce faire, de nombreux produits de la gamme Surface profitent de réductions jusqu’à 15% voire bien plus pour le Surface Duo qui est désormais à moitié prix !



Eh oui, la rentrée se profile déjà à l’horizon et il est peut-être temps, pour vous, de penser à renouveler votre matériel informatique. Microsoft est bien décidé à vous séduire et a lancé plusieurs offres de rentrée sur sa boutique officielle. La firme propose en effet jusqu’à 15% de réduction sur sa gamme Surface. Vous pouvez découvrir les différentes offres ici mais voyons dans cet article les réductions les plus intéressantes !

50% de réduction sur le Surface Duo

Si le l’appareil pliable de Microsoft sous Android vous faisait de l’œil, c’est probablement le meilleur moment de l’acheter ! Le Surface Duo est en effet à moitié prix en ce moment puisqu’il passe de 1549€ à 774€ pour la version 128 Go, et de 1649€ à 824€ pour la version 256 Go. Si vous ne connaissez pas encore cet appareil si particulier, je vous renvoie vers notre test pour le découvrir.





Jusqu’à 15% de réduction sur les PC Surface sous Windows 10

Si vous souhaitez renouveler votre PC, pourquoi ne pas opter pour appareil tactile de la gamme Surface de Microsoft ? La firme lance en effet une large série de promotions pour de nombreux appareils comme la Surface Pro 7, le Surface Laptop 3, la Surface Pro X ou encore le Surface Laptop Go. De plus, des offres combinées avec différents accessoires comme le PC + clavier Type Cover sont également concernées. Voici une petite sélection des meilleures offres :



Surface Pro 7 : à partir de 739€ pour la version i3 / 4Go / 128Go et 908€ pour la version i5 / 8Go / 128 Go.

Surface Laptop 3 : à partir de 861€ au lieu de 1149€ pour la version i5 / 8Go / 128Go

Surface Pro X : à partir de 1145€ au lieu de 1699€ pour la version SQ2 / 16 Go / 256 Go

Surface Laptop Go : à partir de 719€ pour la version i5 / 8 Go / 128 Go

Pour accéder à l’ensemble des promotions, je vous renvoie directement sur le Microsoft Store . Notez que tous ces appareils sont éligibles à la mise à jour gratuite vers Windows 11.