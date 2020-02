Les OEM pourront pousser des mises à jour automatiques sur Windows Update

Les dernières mises à jour de Windows 10 ont encore une fois occasionné plusieurs problèmes. Même si ce n’est pas toujours le cas, certains peuvent être causés par des pilotes matériel incompatibles (souris, carte graphique, carte son, disque dur…). Microsoft a annoncé de nouveaux changements avec Windows Update pour tenter de réduire ces problèmes de comptabilité.

En janvier dernier, Microsoft avait annoncé de nouvelles dispositions pour éviter les problèmes de compatibilité avec les drivers lors des mises à jour de Windows 10. On apprenait notamment que les pilotes matériels ne pourront plus être déployés par les constructeurs durant la sortie d’une nouvelle mise à jour de Windows 10. De plus, les constructeurs pourront, par eux-mêmes, bloquer une mise à jour sur certains appareils s’ils constatent des problèmes de compatibilité.

Dans un article sur son blog technique , Microsoft a annoncé un autre changement important : les partenaires OEM pourront publier des mises à jour de pilotes automatique directement dans Windows Update. Ainsi, celles-ci seront installées automatiquement sur le PC de l’utilisateur à la manière d’une mise à jour de sécurité de Windows 10. Cependant, les constructeurs pourront également définir une option de livraison « manuelle ». Dans ce cas, il suffira de se rendre dans les Paramètres / Mise à jour et sécurité / Windows Update puis cliquer sur le lien « Afficher les mises à jour facultatives » pour retrouver ces mises à jour de pilotes non obligatoires.

Pour éviter les problèmes de compatibilité, les mises à jour de pilotes automatiques seront progressives. Ainsi, Microsoft ou le constructeur pourra lui-même décider de bloquer la mise à jour si le taux d’échec est trop important afin que cela impacte un minimum d’utilisateurs. Microsoft a expliqué que ces changements arriveront avec la mise à jour 20H1 de Windows 10 prévue pour ce printemps. Vous pouvez d’ailleurs retrouver toutes les nouveautés liées à cette mise à jour en vous rendant dans cet article.