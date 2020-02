​Copier-coller d’Android à Windows 10 : uniquement pour les Samsung ?

L’une des futures fonctionnalités qui devrait débarquer prochainement dans l’application Votre Téléphone, c’est la possibilité de copier-coller du contenu d’un PC Windows 10 au smartphone Android ou inversement. S’il l’on en croit la documentation officielle de Microsoft, celle-ci sera réservée aux derniers appareils de Samsung.



Le Copier-coller exclusivement sur Samsung

Je vous le disais dernièrement, Samsung et Microsoft entretiennent une collaboration très étroite, et celle-ci pourrait d’ailleurs donner droit à certaines exclusivités. Comme l’indique la documentation officielle de Microsoft, les derniers terminaux annoncés par Samsung devraient profiter d’une fonctionnalité exclusive grâce à l’application Votre Téléphone : le copier-coller du smartphone au PC, et inversement.

« Le copier-coller multi-appareils est pris en charge sur les appareils Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 +, Samsung Galaxy S20 Ultra et Samsung Galaxy Z Flip uniquement ».

En parcourant la documentation , on a également quelques détails sur le fonctionnement de cette fonctionnalité qu’il faudra avant tout activer en se rendant dans les Paramètres de l’application sur PC. Une fois fait, vous pourrez copier-coller du contenu en utilisant les mêmes raccourcis que ceux que vous utilisez normalement sur le PC. En ce qui concerne les fichiers, seuls les textes et images seront pris en charges, mais rien ne dit que d’autres contenus ne seront pas transférables par la suite.

Le RCS, une autre nouveauté à venir pour les Samsung

Une autre fonctionnalité devrait débarquer également dans l’application Votre Téléphone : le RCS. Si vous ne connaissez pas ce terme, dites-vous simplement qu’il s’agit du successeur du SMS, qui vise à apporter des contenus plus riches que de simples messages texte à la manière de WhatsApp. Microsoft va prendre en charge ce nouveau format dans son application Votre Téléphone, mais une fois encore, celle-ci sera exclusive aux propriétaires de Samsung Galaxy S20, à son démarrage au moins.

Notez que ce n’est pas la première fois que les téléphones Samsung ont droit à des fonctions exclusives avec l’application Votre Téléphone. En effet, le mirroring d’application (qui permet de contrôler son smartphone depuis le PC) était au départ uniquement compatible avec les appareils du constructeur coréen, avant d’être étendu à d’autres marques par la suite. Rien ne dit donc que ces deux nouveautés ne seront pas offertes de manière plus large dans le futur.