Windows 10 20H2 : la mise à jour est prête (déjà dispo pour les Insiders)

Dans un peu moins d’un mois, Microsoft va commencer le déploiement de la prochaine version de Windows 10. Cette seconde mise à jour annuelle de fonctionnalité vient en effet de rejoindre le canal Release Preview pour les Insiders. En d’autres termes, elle est pratiquement prête et n’attend plus qu’à être déployée auprès de tous les utilisateurs.

Microsoft a finalisé la prochaine version de son système d’exploitation qui portera, sans surprise, le nom Windows 10 20H2. Comme pour la seconde mise à jour de 2019, cette mise à jour de fonctionnalité n’apportera pas de grosses nouveautés. Microsoft a surtout prêté attention à améliorer les performances et la stabilité de son système, bien que quelques touches esthétiques aient tout de même été apportées. Le Menu Démarrer change ainsi légèrement de look, abandonnant les tuiles colorées en arrière-plan pour plus de sobriété.

Si souhaitez tester dès à présent cette nouvelle version de Windows 10, il suffit de rejoindre le programme Insider. La mise à jour (portant le numéro de build 19042.508) vous sera proposée automatiquement au téléchargement via Windows Update si vous avez opté pour le Canal Beta. Si vous avez choisi le Canal Release Preview, la mise à jour vous sera proposée uniquement après avoir cliqué sur le bouton de recherche de mise à jour sur Windows Update.



Si vous êtes un utilisateur classique de Windows 10 (non Insider), Microsoft commencera le déploiement de Windows 10 20H2 dès le mois prochain. Si votre PC embarque déjà la version 2004 de Windows 10, cette nouvelle version s’installera comme une mise à jour cumulative et sera donc très rapide à s’installer. Nous vous tiendrons bien entendu informé de son arrivée, ainsi que de l’ensemble des correctifs et améliorations qu’elle propose.