Microsoft autorisera ses employés à télétravailler à 100% après la COVID-19

A cause de la pandémie de COVID-19, nous sommes toujours plus nombreux à travailler à domicile. Les entreprises n’ont en effet pas le choix de s’adapter et doivent permettre à leurs employés de travailler de chez eux si elles veulent conserver une certaine activité… du moins, quand ça leur est possible. Pour Microsoft en tout cas, le télétravail devient omniprésent et la firme va même permettre à certains de ses employés de rester chez eux en permanence.

Télétravail : essayer c'est l'adopter ?

L’un des secteurs les plus avantagés en matière de télétravail, c’est celui de l’informatique. Avec une simple connexion à Internet, il est en effet possible pour de nombreux professionnels du secteur de travailler à distance. Est-ce que bosser majoritairement à la maison deviendra, dans le futur, quelque chose de commun pour les développeurs, infographistes et autres professionnels de l’informatique ? Nombreux sont ceux qui le pensent et de plus en plus d’entreprises prennent le virage.

Il faut bien avouer que le télétravail offre de sacrés avantages : gain de temps et d’argent pour ceux qui habitent loin de leur entreprise, meilleure concentration puisqu’on n’est pas dérangé en permanence par certains collègues, économies pour les entreprises qui peuvent louer de plus petits espaces. Seul inconvénient pour l’employé finalement, la solitude même si des logiciels comme Teams permettent de collaborer d’une certaine façon en équipe.

Des employés de Microsoft en permanence en télétravail

Microsoft, qui avait déjà mis en place plusieurs initiatives pour ses employés lors du premier confinement, a annoncé un tournant majeur dans sa politique de ressources humaines à l’avenir. Ainsi, même lorsque le coronavirus aura disparu, et on espère le plus vite possible, les employés qui le souhaitent pourront travailler jusqu’à 50% de leur temps de travail à domicile. S’ils ont l’aval de leur manager, ces salariés pourront même travailler à distance en permanence. Seule contrepartie pour ceux-ci : renoncer à leur espace de bureau mais des espaces communs resteront bien entendu accessibles pour eux lorsqu’ils viendront occasionnellement bosser dans l’entreprise.

Comme l’a expliqué Kathleen Hogan, directrice RH chez Microsoft :

« La pandémie de Covid-19 nous a tous mis au défi de penser, de vivre et de travailler selon des modes nouveaux. Nous offrirons autant de flexibilité que possible pour prendre en charge les styles de travail individuels, tout en équilibrant les besoins de l'entreprise et en veillant à vivre notre culture. »

Bien entendu, tous les postes chez Microsoft ne sont pas concernés par ces nouvelles directives. Par exemple, il sera impossible pour les ingénieurs travaillant au développement de nouveaux produits Surface de travailler en permanence de chez eux. Cependant, de nombreuses fonctions pourront être assurées à distance, et la firme autorisera même certains salariés de déménager dans un autre pays s’ils le souhaitent mais avec certaines adaptations salariales éventuelles.

Et vous ? Comment vivez-vous le télétravail ?

Microsoft n’est pas la seule firme technologique à prendre ce tournant. Mark Zuckerberg avait également indiqué que la moitié des salariés de Facebook pourraient travailler à domicile en permanence dans moins de dix ans. De plus en plus d'entreprises même locales adoptent également ce changement. Est-ce le cas pour vous ? Vivez-vous bien le travail à la maison ?

Et vous ? Comment cela se passe avec votre travail ? Avez-vous la possibilité de bosser de chez vous ? A quelle fréquence ?