Télétravailler est impossible en gardant ses enfants ? Ce que fait Microsoft !

Avec le Coronavirus, votre employeur vous a peut-être demandé de travailler à la maison. Votre premier sentiment : « chouette, j’en profiterai pour garder les bambins… » mais vous vous rendez probablement compte que ce n’est pas tout à fait compatible. De son côté, Microsoft l’a bien compris et offrira des congés à ses employés qui ne peuvent pas télétravailler.

Je ne vous apprends rien, nous vivons en ce moment une période très particulière. Le confinement partiel auquel nous sommes soumis est probablement la meilleure mesure que le gouvernement ait prise au vu de la propagation du coronavirus. Cependant, il peut être difficile pour certains de changer ses habitudes, et mettre de côté les moments de partage et de fête auxquels nous tenons tant. De mon côté, j’ai choisi de me protéger, protéger ma famille et surtout les aînés… et cela passe aussi par le télétravail, chose que j’ai la chance de pouvoir faire à travers mon métier.

Travail et enfants, une cohabitation difficile...

Pour qu’un maximum de personnes puissent rester à domicile tout en continuant à travailler, de nombreuses entreprises mettent en place des solutions de télétravail pour leurs salariés en optant pour des solutions comme Teams. Malheureusement, cela n’est pas possible dans tous les secteurs mais ceux qui ont la chance de pouvoir le faire se rendent peut-être compte que travailler à la maison n’est pas chose facile quand ils sont parents. De mon côté, je garde mes deux petits bouts à la maison. Cela ne fait que quelques heures que j’ai commencé ma journée, et c’est déjà bien difficile de se concentrer quand ils sautent et crient à côté de mes oreilles… je n’ose imaginer la suite.

Ayant la chance de m’organiser comme je veux, je vais revoir mes plans et travailler quand maman est rentrée, tôt le matin ou tard le soir quand mes filles sont couchées. Je profiterai de la journée pour faire des activités avec elles et continuer à leur apprendre à lire. Ce coronavirus aura au moins le mérite de pouvoir rapprocher un peu plus parents et enfants cloîtrés chez eux. Entre le verre à moitié vide et à moitié plein, j’ai fait mon choix et je préfère voir les choses positivement.

Microsoft offre des congés à ses salariés

Tout comme chez nous, les écoles de la région de Seattle, là où siège Microsoft, ferment pendant plus d’un mois en raison du Coronavirus. Microsoft fait déjà en sorte de proposer le télétravail pour tous les salariés qui le peuvent mais a bien conscience que tout le monde ne peut pas travailler tout en gardant ses enfants. La firme a pour cela pris des mesures : offrir jusqu’à deux semaines de congés payés à ses salariés qui ont la garde de leurs enfants et ne peuvent pas travailler à domicile. Comme le rapporte Business Insider, voici ce qu’a envoyé Microsoft a ses employés dans un courriel interne :

« Nous constatons de nombreuses fermetures d'écoles dans les régions du monde affectées (…). Nous réalisons que cela causera un stress accru aux parents d'enfants d'âge scolaire qui travaillent à domicile tout en s'occupant des enfants. En réponse, nous offrons un soutien supplémentaire aux parents pour qu'ils prennent soin de leurs enfants. »

Voilà une mesure exemplaire mais seules des entreprises aux reins solides comme Microsoft peuvent se la permettre. La firme avait déjà annoncé deux semaines plus tôt s’engager à payer le salaire habituel à ses employés qui verraient leurs heures de travail réduites au vu du Coronavirus dans plusieurs régions.

Et vous, comment gérez-vous cette situation ?

Et de votre côté, comment cela se passe en ce moment ? Pouvez-vous travailler à domicile en ce lundi ? Arrivez-vous à vous organiser ?