Facebook lance sa nouvelle application Messenger sur Windows 10 (et Mac)

Disponible en version Beta depuis un moment, Facebook vient de lancer officiellement sa nouvelle application Messenger sur Windows 10. Elle est disponible pour tous les utilisateurs et peut être téléchargée directement sur le Microsoft Store.

Une nouvelle application Messenger pour Windows 10

Facebook a donc lancé sa nouvelle application Messenger pour Windows 10. Développée à partir d’une feuille blanche, elle se montre bien plus performante que la précédente issue d’un portage depuis iOS. Le nouveau Messenger se dote également de bien plus de fonctionnalités qu’auparavant, dont un mode sombre, la prise en charge des GIF ou encore des appels de groupe jusqu’à 8 utilisateurs simultanés. Elle est également bien plus facile à prendre en main grâce à son interface améliorée.

Facebook n’a pas uniquement lancé sa nouvelle application sur Windows puisque les possesseurs d’un Mac pourront également profiter de toutes ces nouveautés. Question : les utilisateurs PC sont-ils prêts à délaisser leur navigateur Web favori pour utiliser Messenger via cette nouvelle application ? Si vous souhaitez télécharger la nouvelle application sur PC, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous.