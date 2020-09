Comment récupérer un fichier supprimé sur Windows 10 ?

Cela arrive à tout le monde de supprimer malencontreusement un fichier et de ne plus parvenir à le récupérer, ou encore d'effacer par mégarde le contenu d'une clé USB ou d'une carte SD. Heureusement, il existe une multitude de solutions qui permettent de retrouver le sourire en récupérant ses fichiers. Faisons le tour des différentes possibilités dans ce tutoriel !

Mieux vaut prévenir que guérir !

Je sais, ce n'est pas le moment de vous faire la morale, mais je tenais tout de même à vous inviter à lire cet excellent tutoriel avant de commencer. Il passe en revue de nombreuses solutions pour éviter de perdre vos fichiers par mégarde ou à la suite d'un défaut matériel. Utiliser la fonctionnalité de sauvegarde intégrée à Windows 10, placer ses fichiers sur le Cloud, utiliser un NAS ou encore sauvegarder manuellement ses fichiers, voilà quatre excellents moyens de prévention... mais si le mal a déjà été fait, voyons ce que vous pouvez faire pour récupérer vos fichiers effacés ou perdus.

1. Le fichier a été supprimé par erreur ou a disparu de votre PC ?

A. Vérifier la corbeille

Si votre fichier n'est plus dans le dossier dans lequel vous l'aviez placé, ou si vous venez de le supprimer par mégarde, surtout, pas de panique : tous les fichiers supprimés sont automatiquement déplacés dans la corbeille. La suppression n'est donc définitive... à moins d'avoir formaté un disque dur ou amovible, d'avoir utilisé le raccourci MAJ + del ou si le fichier était trop volumineux pour être déplacé dans la corbeille. Notez que Windows vous a probablement demandé une confirmation avant d'effectuer une suppression définitive.

Pour retrouver un fichier dans la corbeille, il suffit de vous rendre sur le bureau et de cliquer sur l'icône en forme de corbeille. Tous les fichiers supprimés y sont déplacés avant d'être complètement effacés. Vous pourrez faire une recherche par nom, date ou par type de fichier pour tenter de le retrouver. Si vous avez activé l'assistant de stockage, les fichiers placés dans la corbeille sont en général conservés 30 jours avant d'être définitivement supprimés par le système afin de libérer de l'espace sur votre disque dur.



Vous avez malheureusement cliqué sur Oui lorsque Windows vous a demandé si vous vouliez supprimer définitivement le fichier ? Vous avez déjà vidé la corbeille ou vous ne retrouvez plus votre fichier méga-important en le recherchant dans celle-ci ? Passons à l'étape suivante. Si vous avez formaté un disque par erreur, vous pouvez directement passer à l'étape 2.



B. Vérifier les sauvegardes

Si vous avez activé l'outil de sauvegarde intégré à Windows 10, bonne nouvelle puisque vous devriez pouvoir récupérer le fameux fichier disparu en un tout de main. Pour savoir si l'utilitaire a été activé, rendez-vous dans les Paramètres de votre PC, cliquez ensuite sur Mise à jour et sécurité puis Sauvegarde ou tapez simplement dans la recherche Windows "Sauvegarde". Vous verrez directement si l'option a été activée ou non.

Si tel est bien le cas, cliquez ensuite sur le lien "Plus d'options". Une nouvelle fenêtre apparaît et affiche quelques options ainsi que les différents dossiers qui ont été sauvegardés. Scrollez tout en bas de la page et cliquez ensuite sur le lien "Restaurer les fichiers à partir d'une sauvegarde en cours".

Une fenêtre s'ouvre et vous permet de parcourir tous les fichiers récupérables. Notez que vous pouvez également accéder à ce menu en cliquant sur le bouton "Historique" depuis l'Explorateur de fichiers. Comme vous pouvez le voir, je n'ai, pour ma part, pas activé cette fonctionnalité. Lorsqu'elle est activée, il vous suffit de rechercher le fichier supprimé et de choisir en cliquant droit quelle version du fichier vous souhaitez restaurer. Cela peut être bien pratique pour récupérer un fichier corrompu ou un document Word vidé par mégarde puis sauvegardé et fermé.

Si la sauvegarde automatique n'a pas été activée, pensez également vérifier si vous n'y aviez pas copié précédemment votre fichier sur une clé USB ou un disque externe. Je sais, cela peut paraître bête comme astuce, mais la panique bloque parfois nos facultés intellectuelles ^_^. Vous n'avez toujours pas remis la main sur votre fichier ? Bon, ça va devenir un peu plus compliqué mais restez positif, ce n'est pas encore perdu !

2. Le fichier est toujours introuvable, ou vous avez formaté par erreur un disque dur ou amovible ?

Il existe des solutions de récupération de fichiers qui vous seront d’un grand secours lorsque vous n’avez pas pu effectuer une sauvegarde de vos fichiers ou si, par exemple, vous avez formaté par erreur le contenu de votre clé USB ou de votre carte SD. Leur efficacité varie en fonction de différentes composantes et notamment l'utilisation du disque après la suppression du fichier. Si vous avez copié de nombreux fichiers ou installé de lourds logiciels depuis, la probabilité que le fichier supprimé soit irrécupérable est plus élevée.

En faisant un tour sur le Web, vous devriez trouver rapidement des logiciels publiés par des éditeurs tiers. Certains sont gratuits, d'autres payants. En général, il faut passer à la caisse pour débloquer les limitations des logiciels gratuits qui permettent de récupérer seulement quelques fichiers ou un nombre de mégaoctets maximum. Voici quelques logiciels de récupération plébiscité par de nombreux utilisateurs. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires celle que vous utilisez et qui ont fait leurs preuves chez vous :



Recuva

EASUS Data Recovery

SOS Photos perdues

Recover My Files

SD Card Recovery for Windows

...

Parmi les solutions de récupération, Microsoft a également publié en juin 2020 son propre utilitaire de récupération baptisé Windows File Recovery. Cependant, il s'adresse surtout à des utilisateurs avancés puisqu'on peut uniquement l'utiliser en lignes de commandes.

3. Ces solutions ne fonctionnent toujours pas ?

Le logiciel de récupération n'a rien pu faire, et le fichier supprimé est trop important pour que vous laissiez tomber l'affaire ? Dans ce cas, le recours à une société spécialisée en récupération de données informatiques sera l'ultime solution. Je n'en ai pas à recommander particulièrement, mais il faut savoir que cette opération coûte en général plus d'une centaine d'euros. La société vous demandera d'expédier votre disque dans un colis bien protégé et vous informera par la suite si les données ont pu être récupérées.