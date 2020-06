Installer la version 2004 de Windows 10 sur les Lumia 950 (XL), c'est possible !

A mesure que les années passent, vous êtes de moins en moins nombreux à utiliser un Windows Phone. L’expérience offerte par Windows 10 Mobile est en effet complètement dégradée puisque de nombreuses applications et services ne fonctionnent plus. Pour pallier cette mort logicielle, un collectif de développeurs s’est mis en tête d’apporter Windows 10 sur les Lumia 950 et 950 XL. Leur travail continue encore et toujours malgré les années…

Windows 10 ARM pour les téléphones a connu de belles avancées au cours des dernières années. Grâce à une interface logicielle spécialement conçue pour faire tourner Windows 10 sur le téléphone (MobileShell), le système est (presque) parfaitement utilisable sur les Lumia 950 et 950 XL. La majorité des capteurs des téléphones sont également supportés (gyroscope, luminosité, accéléromètre…). Seule l’impossibilité d’utiliser l’appareil photo constitue finalement un gros point bloquant.



Le développement continue... plus de quatre ans après la sortie des derniers appareils sous Windows 10 Mobile

Les développeurs en charge de ce projet ont aujourd’hui annoncé avoir réussi à faire fonctionner la dernière version de Windows 10 sur les Lumia 950 et 950XL. En effet, la build 19041 est utilisable sur les deux appareils. De plus, il est même possible d’utiliser des logiciels bureau sur ces deux smartphones (ARM, ARM64 et x86). Il ne faut, en revanche, pas s’attendre à des performances de haute volée.

Les développeurs ont également annoncé que la build 19628.1 (Preview) est pleinement fonctionnelle sur les appareils Lumia. La prochaine étape pour ces passionnés : apporter Windows 10 ARM sur davantage de terminaux Android. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce portage, voire peut-être tenter l’installation de Windows 10 ARM sur votre Lumia, je vous renvoie sur la page du projet. D’ailleurs, êtes-vous encore nombreux à nous suivre depuis un appareil sous Windows 10 Mobile ?