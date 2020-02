La recherche sur Windows 10 ne fonctionne plus et affiche une page blanche

Si vous tentez d’effectuer une recherche sur Windows 10, vous risquez d’être surpris puisque la fenêtre n’affiche aucun résultat… et aucun message d'erreur. Rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul à être concerné puisque ce bug semble être du ressort de Microsoft. Voici comment la résoudre temporairement.

La recherche Windows semble dans les choux en ce moment puisqu’elle ne fonctionne plus du tout. En effet, après avoir cliqué sur l’icône « loupe » dans la barre des tâches et introduit votre recherche, rien ne se passe. La page reste désespérément vide : Bing n’affiche plus aucun résultats et votre recherche de fichiers n'aboutit pas.

Si vous êtes concerné par ce problème, sachez que vous n’êtes pas seul puisque ce bug semble se produire un peu partout dans le monde. D’après ce que j’ai lu sur différents forums, les utilisateurs ayant installé la version 1903 ou supérieure de Windows 10 semblent les principaux concernés. Redémarrer votre machine, le service Windows Search, ou vérifier les erreurs sur votre disque dur ne changera rien du tout puisque ce problème semble provenir des serveurs de Bing, le moteur de recherche de Microsoft.



Comment résoudre ce problème ?

Si vous souhaitez rechercher un fichier, ouvrez simplement l'explorateur de fichiers et cliquez à droite dans la barre de recherche. Par contre, si vous souhaitez utiliser impérativement la fonctionnalité de recherche depuis la barre des tâches, il existe un moyen de contourner le problème en passant par le registre.

Attention, cette manipulation qui consiste à désactiver l'intégration de Bing dans les résultats de recherche est à effectuer avec prudence. Modifier une mauvaise valeur dans le registre pourrait occasionner des dommages à votre système d'exploitation. De plus, vous devrez par la suite effectuer l'opération inverse pour retrouver les résultats de Bing une fois ce bug résolu. Vous voilà avertis !

Appuyez sur Windows + R et introduisez Regedit dans la fenêtre

Rendez-vous dans HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search

Cliquez droit à droite de la fenêtre dans la zone blanche ou sur « Search » à gauche, sélectionnez Nouveau puis Valeur DWORD 32 bits, introduisez BingSearchEnabled et laissez la valeur sur 0

Modifiez la valeur de CortanaConsent par 0 (à la place de 1) en double-cliquant sur celle-ci dans la fenêtre de droite

Redémarrez votre PC ou le processus Explorer.exe depuis le gestionnaire des tâches et tout devrait rentrer dans l’ordre.

Microsoft n'a pour l'instant pas encore communiqué sur ce problème, et on imagine qu'il se résoudra par lui-même dans les heures à venir. Vous êtes aussi impacté de votre côté ?