Faites-vous partie des 7% d'utilisateurs non protégés sur Windows 10 !?

AdDuplex a publié les nouveaux chiffres de répartition des différentes versions de Windows 10. On apprend ainsi que la version 1903, qui correspond à la mise à jour de printemps 2019, est la plus utilisée actuellement puisqu’elle équipe près de 50% du parc informatique analysé par la régie.

Chaque mois, la régie de publicité AdDuplex nous livre des statistiques relatives aux différentes versions de Windows 10. Alors que la version 1909 est disponible depuis novembre dernier, elle n’est pas encore la plus utilisée puisqu’elle représente seulement 33,4% des utilisateurs. C’est encore et toujours la version 1903, datant du printemps 2019 qui est la plus répandue avec une part de 49,2% Ces deux dernières versions étant tout de même très proches, on peut considérer que plus de 80% des utilisateurs sont à jour. Pour les 20% restant, seule la moitié des utilisateurs continuent à être protégés… prudence !

Moins de 10% des utilisateurs de PC ne sont plus protégés par les mises à jour de sécurité de Windows 10





Comme on peut le voir dans ce graphique, on compte en effet plus de 9% d’utilisateurs qui exécutent la version 1809 de Windows 10. Son support par Microsoft était normalement garanti jusqu’au mois de mai, mais la firme a décidé finalement d’étendre ce délai jusqu’à novembre 2020 étant donné le contexte actuel. Les utilisateurs exécutant cette version de Windows 10 continueront donc à recevoir les mises à jour de sécurité jusqu’à cette date, mais il n’empêche qu’ils peuvent déjà installer la dernière version du système d’exploitation en se rendant dans les Paramètres de mise à jour de Windows 10. Pour les autres par contre, il est temps de mettre à jour leur PC puisque les versions 1803 et inférieures ne reçoivent plus aucune mise à jour de sécurité par Microsoft sauf s’ils s’agit d’éditions particulières destinées à certaines entreprises ou à l’éducation.



Notez que près d’1% des utilisateurs repris dans ces statistiques sont des Insiders. Pour rappel, la prochaine mise à jour de Windows 10, à savoir la version 2004, est déjà disponible pour eux, et sera prochainement déployée auprès de tous les utilisateurs de Windows 10.