Windows 10 : le panneau de configuration n'est pas encore mort

Le panneau de configuration existe depuis de nombreuses versions de Windows. Jusqu'à aujourd'hui, dans Windows 10, il était de moins en moins présent et accessible. D'abord relégué dans le dossier Système Windows et dans le menu clic droit sur le Menu Démarrer, il a ensuite disparu de ce menu, pour n'être accessible que via le dossier dans le menu Démarrer et via la recherche Windows 10.

Remplacé, mais pas supprimé

Au fur et à mesure des mises à jour Windows 10, Microsoft a intégré des sections et réglages du panneau de configuration dans l'application moderne Paramètres de Windows 10. Aujourd'hui encore, de nombreux réglages ne sont pas intégrés à Paramètres et nécessitent encore de cliquer sur un lien externe pour accéder aux réglages avancés, au design hérité des anciennes versions de Windows.

Avec le temps, nombre d'entre nous pensons que Microsoft allait, à la longue, supprimer purement et simplement le Panneau de configuration. Que nenni, Microsoft semble vouloir le faire vivre au sein de Windows 10. Effectivement dans les dernières Builds Windows 10 dont la 21354 disponible en canal Dev, et qui permet de tester les futures nouveautés de la mise à jour 21H2, nom de code Sun Valley, le panneau de configuration est toujours là, et même entretenu.



Je m'explique. Avec les dernières Builds, Microsoft a fait le ménage dans le Menu Démarrer, en supprimant les dossiers Système Windows, Accessoires Windows et Outils d'administration Windows et en les remplaçant par Windows Tools, une icône renvoyant vers un dossier externe contenant tous les logiciels présents dans les dossiers. Donc, en supprimant le dossier Système Windows, on pourrait se dire que Microsoft vient de tuer le dernier lien, hormis la recherche Windows pour accéder au panneau de configuration. Mais, via cette nouvelle icône Windows Tools, nous sommes dirigés vers un dossier comprenant tous les outils, qui étaient avant disséminés partout dans le système et avons accès au panneau de configuration. L'icône est donc présente, et même actualisée au même titre que celles des dossiers personnels et la corbeille par exemple !

Microsoft ne va pas s'arrêter là et va continuer d'intégrer les réglages du panneau de configuration vers les Paramètres modernes, mais il est maintenant fort probable que le panneau de configuration perdure au sein du système, au moins encore quelques temps. Il pourrait, pourquoi pas, devenir une fonctionnalité facultative et donc être supprimée ou ajoutée de manière optionnelle comme pour Internet Explorer ou encore Windows Media Player. Avec le temps, la suppression purement et simplement du panneau de configuration paraît difficile pour Microsoft, notamment vis-à-vis des entreprises qui, pour la plupart, utilisent ou ont l'habitude de passer par celui-ci à la place des paramètres modernes. Et vous, qu'en pensez-vous ?