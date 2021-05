Windows 10X est officiellement mort : Microsoft tue son système dans l'œuf !

La semaine dernière, une rumeur laissait présager la fin de Windows 10X. Le nouveau système d’exploitation moderne qui devait normalement débarquer cette année sera bien mort-né puisque Microsoft a confirmé ne pas poursuivre son développement… mais celui-ci ne servira pas à rien ! Explications.

Microsoft a publié hier la mise à jour de fonctionnalité vers la version 21H1 de Windows 10. En plus de présenter son arrivée sur son blog Windows, la firme a également profité de cette annonce pour partager quelques lignes sur l’avenir de Windows 10X… et annoncer son arrêt définitif. Oui, étonnamment, cette annonce n’a pas fait l'objet d'un article dédié. John Cable, vice-président, gestion des programmes, service et livraison Windows a ainsi expliqué que Microsoft s’était rendu compte qu’intégrer les fonctionnalités de Windows 10X dans Windows 10 était probablement le meilleur des choix :

Après une exploration d'un an et des conversations avec les clients, nous avons réalisé que la technologie de Windows 10X pourrait être utile de plus de manières et servir plus de clients que nous ne l'avions imaginé à l'origine. Nous avons conclu que la technologie 10X ne devrait pas se limiter à un sous-ensemble de clients.



Au lieu de mettre sur le marché un produit appelé Windows 10X en 2021 comme nous l'avions initialement prévu, nous tirons parti des enseignements de notre parcours jusqu'à présent et accélérons l'intégration de la technologie 10X fondamentale clé dans d'autres parties de Windows et des produits de l'entreprise. En fait, une partie de cela se reflète déjà dans le cœur de Windows dans les versions d'aperçu de Windows Insider, par exemple la nouvelle technologie de conteneur d'applications que nous intégrons dans des produits tels que Microsoft Defender Application Guard, une expérience de saisie vocale améliorée et un clavier tactile modernisé avec dimensionnement des touches, sons, couleurs et animations optimisés. Nos équipes continuent d'investir dans les domaines où la technologie 10X aidera à répondre aux besoins de nos clients et à évaluer les expériences technologiques à la fois logicielles et matérielles qui seront utiles à nos clients à l'avenir.

Voilà une triste fin pour un système d’exploitation qui n’aura même pas vu le jour. Pour rappel, Windows 10X était initialement prévu sur le Surface Neo, une petite tablette pliable dotée de deux écrans. Cependant, la firme avait revu ses plans en cours de route pour l’intégrer sur des PC classiques destinés dans un premier temps au secteur de l’éducation. Finalement, Windows 10X n’existera pas en tant que système d’exploitation autonome, mais ses innovations seront intégrées à Windows 10. Les premières débarqueront avec la mise à jour Sun Valley prévue pour l'automne prochain. Un mal pour un bien, probablement ! Et vous, qu'en pensez-vous ?