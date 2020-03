KB4541335 : erreur 0x800f0831 et problème avec la connexion Internet ?

La semaine dernière, Microsoft a déployé la mise à jour KB4541335 auprès des utilisateurs de Windows 10. Cette mise à jour facultative distribuée aux versions 1903 et 1909 a apporté de nombreux correctifs au système d’exploitation. Cependant, certains utilisateurs rencontrent des problèmes avec cette mise à jour.

Erreur 0x800f0831 lors de l'installation de la mise à jour ?

Comme le rapportent plusieurs utilisateurs sur Microsoft Answers et dans le Hub de commentaires, l’installation de la mise à jour KB4541335 peut s’interrompre avec une erreur 0x800f0831 - Il y a eu des problèmes d'installation de certaines mises à jour, mais nous réessayerons plus tard... Quelques essais et redémarrages plus tard et l'erreur se présente toujours.

D’autres utilisateurs rapportent quant à eux des plantages de Windows 10 ou un ralentissement du système depuis l’installation de la mise à jour. Pour ma part, j’ai l’impression que mon PC est plus lent à démarrer depuis lors mais je n’ai aucune idée si cette mise à jour en est la cause. Est-ce le cas également pour vous ?

Une connexion au réseau défaillante ?

On ne connait pas l’étendue des utilisateurs impactés et Microsoft n’a pour l’instant rien indiqué au sujet des problèmes que je vous expliquais ci-dessus. Cependant, la firme a tout de même confirmé un bug relatif à KB4541335 qui peut causer des problèmes avec la connexion Internet. En effet, chez les utilisateurs dont la connexion est limitée ou qui utilisent un VPN, la connexion Internet peut cesser de fonctionner. Si vous rencontrez ce souci et si un simple redémarrage ne le solutionne pas, vous pouvez dans ce cas désinstaller cette mise à jour qui, pour rappel, est facultative.