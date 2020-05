KB4556799 : impossible de vous connecter à Internet en 4G sur Windows 10 ?

Si vous utilisez une tablette ou un PC portable sous Windows 10 doté d’un modem LTE, vous pourriez rencontrer des problèmes de connectivité à Internet depuis quelques jours. En effet, un nouveau bug semble s’être glissé dans le Patch Tuesday du mois de mai.

La dernière mise à jour cumulative de Windows 10 (KB4556799) semble une fois de plus causer des problèmes auprès de certains utilisateurs. Après des soucis d’installation, des pertes de profil d’utilisateur et des problèmes audio, un autre problème a été découvert dans la mise à jour et concerne cette fois-ci la connectivité mobile.

Impossible de se connecter à Internet en 4G

Si vous disposez d’un appareil sous Windows 10 doté d’une puce 4G (ou si vous utilisez un adaptateur USB pour vous connecter au réseau cellulaire), vous pourriez ne plus pouvoir vous connecter sur Internet. Microsoft a confirmé le bug et le détaille comme suit :

« Après avoir installé cette mise à jour (NDLR : KB4556799) sur un appareil Windows 10 avec un modem LTE de réseau sans fil étendu (WWAN), il peut être impossible d'accéder à Internet. Cependant, l'indicateur d'état de connectivité réseau (NCSI) dans la zone de notification peut toujours indiquer que vous êtes connecté à Internet ».

L'outil de diagnostic réseau ne signalera donc aucune anomalie, et l'indicateur de connexion à Internet restera au vert (pas comme sur l'image ci-dessus) malgré l'impossibilité de se connecter à Internet. Microsoft a déclaré travaillé sur un correctif. Cependant, la solution la plus efficace si vous êtes impacté est de désinstaller la mise à jour KB4556799. Je vous renvoie vers notre tutoriel si vous ne savez pas comment faire.

Microsoft surveille la situation de près

La firme en également mis à jour son site de support pour expliquer surveiller activement les différents problèmes rapportés par les utilisateurs au sujet de cette mise à jour. Cependant, leur portée semble être très minime d'après le géant du logiciel :

Nous nous engageons activement auprès des clients qui signalent des problèmes. À ce jour, nous n'avons pas vu de problèmes généralisés se refléter dans la télémétrie, les données d'assistance ou les canaux de rétroaction des clients. Nous étudions en permanence tous les commentaires des clients et suivons de près cette situation.

De votre côté, rencontrez-vous des soucis avec votre PC depuis l'installation de cette mise à jour ?