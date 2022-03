KB5011543 : nouvelle mise à jour Preview de Windows 10

Microsoft vient de lancer une nouvelle mise à jour cumulative de Windows 10 pour les Insiders. Disponible dans le canal Release Preview, elle apporte des améliorations liées à la recherche sur le Web, de nouvelles options pour les notifications Windows ainsi que des correctifs. Elle devrait être proposées très prochainement aux utilisateurs grand-public en tant que mise à jour facultative.

Si vous faites partie des rares Insiders encore sous Windows 10, vous pouvez dès à présent télécharger la build 19044.1618. Disponible dans le canal Release Preview uniquement, elle introduit une expérience améliorée de la recherche Windows en fournissant des résultats plus riches basés sur Bing Search. C’est, en somme, la même nouveauté que celle introduite par la build 22572 de Windows 11 la semaine dernière. Comme l’indique Microsoft :

« Le champ de recherche de la barre des tâches et l'accueil de recherche seront périodiquement mis à jour avec du contenu, y compris des illustrations amusantes, qui vous aideront à en découvrir plus, à être connecté et à rester productif. Les faits saillants de la recherche présenteront des moments remarquables et intéressants de ce qui est spécial à propos de chaque jour, comme les vacances, les anniversaires et d'autres moments éducatifs dans le temps, à la fois dans le monde et dans votre région. Pour voir plus de détails en un coup d'œil, survolez ou cliquez sur l'illustration dans le champ de recherche. »

Outre cette amélioration, la firme a également introduit avec la mise à jour KB5011543 deux autres nouveautés liées au notifications système :



Nous avons fourni la possibilité de changer la couleur des boutons de toast pour identifier plus facilement les scénarios de réussite et critiques pour les applications qui envoient des notifications à l'aide des notifications Windows dans le système d'exploitation. Cette fonctionnalité rend également les notifications plus compactes visuellement.

Nous avons ajouté une nouvelle politique qui développe les trois principales notifications d'une application par défaut dans le Centre d'action pour les applications qui envoient des notifications à l'aide des notifications Windows dans le système d'exploitation. Cette fonctionnalité affiche plusieurs notifications avec lesquelles vous pouvez interagir simultanément.

Enfin, les correctifs sont une nouvelle fois nombreux comme en témoigne le changelog officiel de cette mise à jour :