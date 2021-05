KB50032147 : une nouvelle mise à jour de Windows 10 est dispo !

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour facultative pour Windows 10. Baptisée KB50032147, elle est disponible pour les versions 2004, 20H2 et 21H1 et vous pouvez l’installer dès maintenant.

Si vous utilisez l’une des trois versions grand public de Windows 10 actuellement supportées par Microsoft, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour sur votre PC. KB50032147apporte plusieurs améliorations dont l’activation du widget Actualités et Météo dans la barre des tâchespour tous ceux qui ne l’auraient pas encore reçu. Pour ceux qui en profitent déjà, quelques effets de survol ont également été ajoutés au widget. La mise à jour apporte également de nombreux correctifs détaillés ci-dessous dans le changelog :

Les actualités et les centres d'intérêt de la barre des tâches sont désormais disponibles pour quiconque installe cette mise à jour !

Améliore l'expérience de survol des actualités et des centres d'intérêt pour éviter les ouvertures accidentelles.

Ajoute l'option Ouvrir au survol (cochée par défaut) au menu Actualités et centres d'intérêt. Pour y accéder, cliquez avec le bouton droit sur un espace vide de la barre des tâches Windows et ouvrez le menu Actualités et centres d'intérêt.

Met à jour un problème qui pourrait empêcher les utilisateurs d'ouvrir des applications téléphoniques épinglées à la barre des tâches. Ce problème se produit après la mise à jour vers Windows 10, version 2004, puis l'utilisation de l'application Votre téléphone.

Met à jour un problème qui empêche un périphérique tactile de fonctionner comme une souris série dans plusieurs situations de moniteur.

Met à jour un problème susceptible d'afficher des éléments sur le bureau après les avoir supprimés du bureau.

Met à jour une erreur susceptible d'entraîner l'échec de la lecture vidéo lorsque vous passez d'un affichage externe à plage dynamique élevée (HDR) à un affichage non HDR intégré.

Met à jour un problème qui ne parvient pas à appliquer l'effet audio spatial aux sons lorsque vous activez l'audio spatial.

Met à jour un problème de bruit lorsque vous activez l'audio spatial et utilisez des écouteurs USB Bluetooth.

Met à jour un problème qui empêche les utilisateurs de recevoir des informations de localisation géographique.

Pour installer KB5003214, rendez-vous dans les Paramètres de votre PC / Mise à jour et sécurité et cliquez sur le bouton de recherche d’une nouvelle mise à jour. Celle-ci étant facultative, elle apparaîtra uniquement si vous recherchez manuellement cette mise à jour. Une fois installée et votre PC redémarré, vous profiterez de ses améliorations. Si vous préférez attendre, aucun problème puisque ces changements feront automatiquement partie du « Patch Tuesday » du mois de juin.