Windows 11 : la build 25281 est disponible pour les Insiders

Après une première série de mises à jour pour les Insiders en ce début de semaine, place à une nouvelle mise à jour cette fois-ci destinée à ceux qui ont configuré le canal de développement. Numérotée 25281, cette nouvelle build apporte plusieurs nouveautés.

Microsoft a donc déployé une nouvelle mise à jour de Windows 11 pour les Insiders dans le canal Dev. Plus conséquente que la précédente, elle apporte des nouveautés pour Windows Spotlight ainsi qu’une nouvelle page pour les Paramètres graphiques. Bien entendu, une série de correctifs fait également partie du lot. Voici les nouveautés telles que décrites par Microsoft dans le journal de modifications.

Amélioration de Windows Spotlight

À partir de cette version, nous commençons à essayer différents traitements pour l'apparence de Windows Spotlight. Tous les traitements continueront de partager les fonctionnalités de base de Windows Spotlight existantes, telles que le survol de l'icône sur le bureau, le clic droit sur l'icône sur le bureau et le double-clic sur l'icône sur le bureau. Les traitements pour Spotlight comprendront une interface utilisateur plus riche autour de l'affichage du titre et de la description et de l'apprentissage de plus d'informations sur l'image affichée sur votre bureau via Spotlight. Nous essayons également différentes façons de passer à différentes images avec des aperçus, une expérience en plein écran et une expérience réduite. Les initiés de Dev Channel verront différents traitements sur leurs PC, donc tout le monde ne verra pas la même chose et les traitements seront affichés en anglais uniquement.

Pour activer Windows Spotlight sur votre PC aujourd'hui, faites un clic droit sur votre bureau et choisissez "Personnaliser", puis choisissez le nouveau thème Spotlight. De plus, vous pouvez activer directement Windows Spotlight mais en accédant à Paramètres> Personnalisation> Arrière-plan et en choisissant l'option sous la liste déroulante "Personnaliser votre arrière-plan".

Modifications et améliorations

[Paramètres]

Conformément aux nouveaux principes de conception de Windows 11, nous avons repensé la page des paramètres graphiques sous Paramètres > Affichage > Graphiques pour vous aider à accéder plus facilement aux configurations graphiques telles que « Préférence GPU » et « HDR automatique ». La fonctionnalité de ces paramètres reste inchangée par rapport aux versions précédentes de Windows, mais nous avons maintenant une apparence visuelle plus simple. Pour en savoir plus sur tous les paramètres graphiques de Windows 11, consultez ce billet de blog sur le blog DirectX .

Lors de la suppression d'un appareil Bluetooth couplé depuis Paramètres > Bluetooth et appareils, il n'apparaîtra plus d'invite pour confirmer avant de le supprimer.

Correctifs

[Barre des tâches et barre d'état système]

Mise à jour de l'icône de l'imprimante dans la barre d'état système lors de l'impression, afin qu'elle s'aligne mieux sur les autres icônes modernes.

Lorsque vous naviguez dans la barre des tâches à l'aide de WIN + T et des touches fléchées, la position de l'icône de l'application doit désormais être signalée par le narrateur (par exemple, l'explorateur de fichiers peut indiquer "un sur quinze", s'il est en première position et qu'il y en a 15 icônes d'application sur votre barre des tâches).

[Explorateur de fichiers]

Mise à jour de la boîte de dialogue d'erreur lorsque la découverte du réseau est désactivée afin qu'elle pointe vers l'emplacement correct pour l'activer.

Correction d'un crash explorer.exe qui pouvait se produire lors de la fermeture de l'explorateur de fichiers.

[Paramètres]

Correction d'un problème où le SSID n'était pas renseigné sur la page des propriétés de votre Wi-Fi dans les paramètres réseau et Internet.

Dans le scénario où vous êtes invité avec la boîte de dialogue UAC lors du basculement d'un réseau entre privé et public, cette boîte de dialogue UAC devrait maintenant apparaître au premier plan plutôt que d'être derrière d'autres fenêtres.

Correction d'un problème où les paramètres rapides pouvaient ne pas pouvoir se rouvrir après avoir accédé à la section Wi-Fi et fermé le menu volant.

[Fenêtre]

Un clic droit sur un groupe d'accrochage dans la vue des tâches et la sélection de "afficher ce groupe sur tous les ordinateurs de bureau" ne devraient plus planter explorer.exe.

[Narrateur]

[AJOUTÉ 1/20] Correction d'un problème où les appareils Braille disaient à tort qu'il n'y avait pas d'écran sur la dernière version de Braille.

[Autre]