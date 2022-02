KB5010342 : une nouvelle mise à jour de Windows 10 est disponible !

Microsoft vient de distribuer son Patch Tuesday de février pour Windows 10. Repris sous le nom KB5010342, vous pouvez le télécharger dès à présent en vous rendant sur Windows Update. Tout comme KB5010386 pour Windows 11, il apporte différents correctifs.

Comme chaque second mardi du mois, place à une nouvelle mise à jour de Windows. Microsoft vient en effet de distribuer la mise à jour KB5010342 pour Windows 10 et elle contient des correctifs liés, ou non, à la sécurité. Si vous exécutez la version 20H2, 21H1 ou 21H2 de Windows 10, vous pouvez l’installer dès à présent sur votre PC. Voyons, en détails, les modifications apportées grâce à cette nouvelle mise à jour cumulative.

KB5010342 pour Windows 10 : quoi de neuf ?

Voici le journal de modifications partagé par Microsoft au sujet de cette nouvelle mise à jour. Pour rappel, seuls les PC sous Windows 10 dotés de la version 20H2 ou supérieure pourront la recevoir. La version 2004 n’est plus supportée depuis le mois de décembre.

Met à jour la sécurité de votre système d'exploitation Windows.



Résout un problème qui entraîne l'échec d'une opération de modification LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) si l'opération contient les attributs SamAccountName et UserAccountControl . Le message d'erreur est "Erreur : 0x20EF. Le service d'annuaire a rencontré une panne inconnue ».

Comment installer KB5010342sur votre PC ?

Si vous voulez installer dès maintenant cette nouvelle mise à jour, il suffit de vous rendre dans les Paramètres de votre PC en activant le raccourci Windows + i. Rendez-vous ensuite dans Mise à jour et sécurité puis sur Windows Update. Après avoir cliqué sur le bouton de recherche d’une nouvelle mise à jour, le Patch Tuesday de février devrait apparaître sous l’intitulé : 2022-02 Mise à jour cumulative pour Windows 10 pour les systèmes x64 (KB5010342). Une fois votre PC redémarré, la mise à jour sera appliquée à votre PC. Bon téléchargement !