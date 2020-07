Windows 10 : le nouveau Menu Démarrer débarque pour les Insiders

Cela fait déjà un long moment que Microsoft travaille sur le Menu Démarrer. La firme elle-même, avait d’ailleurs révélé officiellement celui-ci ainsi que d’autres nouveautés liées à l’interface pour fêter le milliard d’utilisateurs de Windows 10. Le nouveau look vient de débarquer pour les Insiders !

Microsoft vient de déployer une nouvelle mise à jour à destination des Insiders dans le Canal Dev (build 20161). Alors que les précédentes mises à jour étaient peu excitantes vu qu’elles se concentraient principalement sur des correctifs, celle-ci apporte enfin un vent de fraîcheur à Windows 10. En effet, elle intègre le nouveau Menu Démarrer ainsi que d’autres améliorations intéressantes. Faisons le tour des nouveautés !

Le nouveau Menu Démarrer est là

On ne pouvait pas vraiment dire que le Menu actuel était obsolète, mais Microsoft veut moderniser Windows 10 et cela passe notamment par un rafraîchissement du Menu Démarrer. Fini les mosaïques, place à la transparence !

Comme vous pouvez le voir, c’en est fini des tuiles avec un arrière-plan coloré. Désormais, le fond des icônes du Menu Démarrer est transparent et s’adapte au thème défini par l’utilisateur. Cela apporte une meilleure cohérence avec le reste du système.

Menu Démarrer et thème sombre



Menu Démarrer et thème clair

Menu Démarrer et thème personnalisé

Alt + Tab pour changer d’onglet sur Edge

Depuis des décennies, la combinaison Alt + Tab permet de basculer entre les différentes applications ouvertes sur Windows 10. Microsoft souhaite revoir ce raccourci pour son navigateur Edge. Ainsi, à partir de la build 20161 et à condition d’avoir installé une version Canary ou Dev du navigateur Edge, utiliser Alt + Tab permettra désormais de parcourir les onglets ouverts.

Personnellement, je n’aime pas ce comportement puisque j’ai pris l’habitude d’utiliser Ctrl + Tab qui permettrait déjà de switcher entre les onglets. Microsoft laisse tout de même la possibilité de désactiver ce nouveau comportement via une option dans les Paramètres / Système / Multitâche.



Mise à jour de la barre des tâches

La barre des tâches reçoit également quelques nouveautés à compter de cette nouvelle mise à jour. Désormais, les icônes qui la composent et la taille du champ de recherche vont varier selon la façon dont vous avez configuré votre appareil.

Exemple : si vous avez lié votre téléphone Android avec votre PC, une icône avec l’application « Votre Téléphone » sera épinglée par défaut. Si vous avez un compte Xbox Live actif, l’icône de l’application Xbox sera épinglée par défaut à la barre des tâches.

Optimisations des notifications

Lorsqu’une nouvelle notification toast apparaît, le logo de l’application sera désormais affiché afin de savoir en un coup d’œil d’où provient la notification. De plus, il est possible de fermer immédiatement la notification en cliquant sur la petite croix dans le coin supérieur droit de l’encart. Enfin, l’assistant de concentration ne générera plus de notification lorsqu’il s’active automatiquement (ce comportement peut être changé dans les paramètres).

Amélioration des Paramètres

Microsoft continue de migrer les fonctionnalités du Panneau de configuration dans les Paramètres. Ainsi, la section Système et sécurité affichée dans le panneau de configuration n’existe plus avec cette nouvelle mise à jour. Toutes les fenêtres qui la composaient peuvent désormais être trouvées dans Paramètres / Système / A propos. De plus, vous pouvez désormais copier en un clic toutes les spécifications matérielles de votre PC grâce à un nouveau bouton.

La firme semble bien décidée à supprimer totalement son Panneau de configuration, peut-être dans la prochaine mise à jour de Windows 10 ?



Optimisations pour les appareils deux-en-un

Dernière nouveauté intéressante de cette mise à jour : les optimisations tactiles introduites avec la mise à jour de mai sont désormais activées par défaut lorsque le clavier est détaché ou retourné. Auparavant, une notification vous demandait si vous souhaitiez passer en mode tablette. Ce ne sera plus le cas à compter de la build 20161. Vous pouvez toujours modifier ce comportement en vous rendant dans les Paramètres / Système / Tablette.