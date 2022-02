Windows 11 : les dossiers dans le Menu Démarrer et d'autres nouveautés arrivent

De nombreuses nouveautés vont débarquer prochainement sur Windows 11. Comme on s’y attendait, la barre des tâches et le Menu Démarrer profiteront de plusieurs améliorations mais bien d’autres nouveautés sont au programme.

Cela fait déjà deux semaines que Microsoft n’a plus déployé de nouvelle mise à jour à destination des Insiders dans le canal Dev. Certains se sont donc interrogés sur cette absence de nouvelles builds et rassurez-vous, la firme n’a pas pour autant délaissé le développement de son système d’exploitation. Elle s’attèle plutôt à concevoir de belles améliorations de l’interface qui devraient combler plusieurs manquements de la version initiale de Windows 11.

De belles nouveautés au programme

Vous aimeriez pouvoir créer des dossiers d’applications directement dans le Menu Démarrer ou encore glisser déposer des fichiers dans la barre des tâches ? Ces deux petites nouveautés bien pratiques seraient bien au programme d’une prochaine mise à jour pour les Insiders. En effet, d’après plusieurs sources, Microsoft se prépare à déployer une liste de nouveautés fortement attendues par les utilisateurs de Windows 11. Voici les nouveautés attendues d’après ces fameuses sources dont Windows Central :



Créer des dossiers d'applications dans le menu Démarrer

Vous pourrez glisser une application sur une autre dans le Menu Démarrer pour créer un nouveau dossier sur lequel il vous suffira de cliquer pour y retrouver vos applications, bien classées. La "Snap Bar" pour mieux organiser les fenêtres d’applications

La "Snap Bar" apparaîtra automatiquement en haut de l'écran pour suggérer des arrangements lorsque vous déplacerez une fenêtre sur votre écran. Prise en charge du glisser-déposer sur la barre des tâches

Pas besoin de décrire cette fonctionnalité fortement demandée par les utilisateurs qui ne comprennent d’ailleurs pas pourquoi elle n’a pas vu le jour directement sur Windows 11. Cependant, d’autres fonctionnalités liées à la barre des tâches devraient également débarquer. On parle notamment de la possibilité de masquer automatiquement la barre des tâches lors de l'utilisation du mode tablette et d’une meilleure interface utilisateur. De nouveaux effets acryliques dans les barres de titre

Les applications Win32 classiques devraient également obtenir une barre de titre moderne avec des effets acryliques afin de permettre aux anciennes applications d'être mieux intégrées à l’interface de Windows 11. De nouveaux gestes pour le Menu Démarrer et les Paramètres

Windows 11 devrait introduire de nouveaux gestes afin d’offrir un accès plus rapide au Menu Démarrer et aux paramètres. Par exemple, si vous balayez l’écran du bas vers le haut depuis la barre d’état système, les Paramètres rapides devraient apparaître.

Quand ces nouveautés vont-elles débarquer ?

La question que tout le monde se pose est « quand ces nouveautés verront le jour sur Windows 11 ? ». Eh bien, rappelons qu’il s’agit ici d’informations non officielles et non d’un quelconque communiqué de Microsoft. Il faut donc prendre ces informations avec des pincettes, mais, vu la source, il y a tout de même fort à parier que nous retrouverons bien une majorité de ces nouveautés sur nos PC à l’avenir. D’après Zac Bowden de Windows Central, les Insiders dans le canal Dev vont forcément être servis avant les autres, mais tout le monde devrait pouvoir bénéficier de ces nouveautés d’ici la fin d’année.