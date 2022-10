KB5020435 / KB5020387 : nouvelle mise à pour Windows 10 & 11

Microsoft a publié une nouvelle mise à jour « Out-of-band » pour Windows 10 et Windows 11. Nommée respectivement KB5020435 et KB5020387 selon le système d'exploitation, elle permet de corriger un problème qui peut se produire avec les connexions SSL et TLS.

Une semaine après le déploiement du patch Tuesday pour Windows 10 et Windows 11, Microsoft publie une mise à jour corrective afin de palier à un bug que pouvaient rencontrer certains utilisateurs lors de l'établissement d'une connexion sécurisée. KB5020435 et KB5020387 ont exactement le même journal de modifications. Voici les changements apportés d'après le changelog publié par Microsoft :

« Nous traitons un problème susceptible d'affecter certains types de connexions SSL (Secure Sockets Layer) et Transport Layer Security (TLS). Ces connexions peuvent avoir des échecs d'établissement de liaison. Pour les développeurs, les connexions affectées sont susceptibles de recevoir un ou plusieurs enregistrements suivis d'un enregistrement partiel d'une taille inférieure à 5 octets dans un seul tampon d'entrée. Si la connexion échoue, votre application recevra l'erreur "SEC_E_ILLEGAL_MESSAGE". »

Pour télécharger cette mise à jour, rendez-vous comme d’habitude dans les Paramètres de votre PC > Windows Update et cliquez sur le bouton pour rechercher de nouvelles mises à jour. Elle est disponible pour toutes les versions prises en charge de Windows 10 ainsi que pour Windows 11.