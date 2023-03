KB5023696 : le Patch Tuesday de mars est disponible pour Windows 10

Je vous parlais dans le précédent article du Patch Tuesday pour Windows 11. Le nouveau système d’exploitation n’est pas le seul desservi puisque Windows 10 a également droit à sa mise à jour. Si vous faites partie de ses utilisateurs, vous pouvez désormais installer KB5023696 sur votre PC.

Microsoft vient de lancer le déploiement de sa nouvelle mise à jour cumulative mensuelle, non seulement sur Windows 11, mais également sur Windows 10 puisque le système reste supporté jusqu’en 2025. La mise à jour apporte de nombreux correctifs et permet de résoudre des failles de sécurité donc n’oubliez pas de l’installer sur votre PC.

KB5023696 pour Windows 10, quoi de neuf ?

Voici le changelog publié par Microsoft au sujet de la mise à jour KB5023696. Elle inclut également les améliorations apportées grâce à la mise à jour KB5022906 publiée en février dernier.

Cette mise à jour implémente la phase trois du renforcement DCOM (Distributed Component Object Model). Voir KB5004442. Après avoir installé cette mise à jour, vous ne pouvez pas désactiver les modifications à l'aide de la clé de Registre.



Cette mise à jour résout un problème qui affecte un compte d'ordinateur et Active Directory. Lorsque vous réutilisez un compte d'ordinateur existant pour joindre un domaine Active Directory, la jonction échoue. Cela se produit sur les appareils qui ont installé des mises à jour Windows datées du 11 octobre 2022 ou ultérieures. Le message d'erreur est "Erreur 0xaac (2732) : NERR_AccountReuseBlockedByPolicy : 'Un compte portant le même nom existe dans Active Directory. La réutilisation du compte a été bloquée par la politique de sécurité.' » Pour plus d'informations, consultez KB5020276.

Comment installer KB5023696 sur votre PC ?

Pour installer la mise à jour sur votre PC dès maintenant, rien de bien compliqué. Rendez-vous dans les Paramètres de Windows 10 > Mise à jour et sécurité > Windows Update. Cliquez ensuite sur le bouton pour rechercher de nouvelles mises à jour. Après quelques instants, elle apparaîtra sous le nom : 2023-02 - Mise à jour cumulative pour Windows 10 pour les systèmes x64 (KB5023696). Il ne restera plus qu’à l’installer et redémarrer votre PC pour profiter de ses changements.