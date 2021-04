Microsoft présente le Surface Laptop 4, son nouveau PC portable sous Windows 10

Au vu des rumeurs récentes, on sentait la venue du remplaçant du Surface Laptop 3 se profiler, et il vient tout juste d’être officialisé. Microsoft a en effet levé le voile sur son Surface Laptop 4, son PC portable sous Windows 10. Alors, quoi de neuf au programme ? On vous dit tout !

Pete Kyriacou, Vice President Surface chez Microsoft, a présenté aujourd’hui sur le blog officiel Windows l’arrivée d’un nouveau membre dans la famille Surface : le Surface Laptop 4. Peu ou plutôt pas de changement esthétique pour le PC portable sous Windows 10 qui conserve un look identique à la génération précédente. Les finitions Alcantara et métalliques sont toujours au programme et la palette de couleur évolue grâce à la finition « Bleu glacier » (en remplacement du Bleu cobalt). L’appareil est toujours proposé en deux versions : avec écran de 13,5 pouces ou avec écran de 15 pouces.

Les différentes configurations et améliorations

Comme pour la troisième génération, le choix entre deux familles de processeurs reste de mise. Il est en effet possible de se procurer le PC avec un processeur de marque Intel ou AMD. Pour Intel, il s’agit désormais d’un processeur Intel Core de 11ème génération. Pour AMD, il s’agit de la série Ryzen 4000 (au grand dam de ceux qui souhaitaient voir débarquer la série Ryzen 5000 présentée au CES 2021). Bonne nouvelle tout de même puisque contrairement à la précédente génération, le choix entre AMD et Intel n'est plus lié à la diagonale d'écran mais est désormais complètement libre. Voici d’ailleurs toutes les configurations proposées ainsi que les prix recommandés.

Surface Laptop 4 avec écran de 13,5 pouces



AMD Ryzen 5 4680U, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD: 1129 euros

AMD Ryzen 5 4680U, 16 Go de RAM, 256 Go de SSD: 1349 euros

Intel Core i5-1135G7, 8 Go de RAM, 512 Go SSD: 1449 euros

Intel Core i5-1135G7, 16 Go de RAM, 512 Go SSD: 1649 euros

Intel Core i7-1185G7, 16 Go de RAM, 512 Go SSD: 1849 euros

Intel Core i7-1185G7, 32 Go de RAM, 1 To SSD: 2549 euros

Surface Laptop 4 en 15 pouces

AMD Ryzen 7 4980U, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD: 1449 euros

AMD Ryzen 7 4980U, 8 Go de RAM, 512 Go SSD: 1649 euros

AMD Ryzen 7 4980U, 16 Go de RAM, 512 Go SSD: 1849 euros

Intel Core i7-1185G7, 16 Go de RAM, 512 Go SSD: 1 949 euros

Intel Core i7-1185G7, 32 Go de RAM, 1 To SSD: 2699 euros

Mis à part cette mise à niveau du processeur, notons tout de même l’arrivée de quelques autres nouveautés avec ce Surface Laptop 4. Tout d’abord, les haut-parleurs supportent désormais le son Dolby Atmos. Ensuite, Microsoft explique avoir doté son PC portable d’une webcam de bien meilleure qualité, supportant mieux les conditions de basse luminosité. Enfin, l’appareil gagne considérablement en autonomie puisqu’il pourrait tenir jusqu’à 19h selon le processeur choisi.



En précommande à partir de 1129€

Pour découvrir l’ensemble des spécifications techniques du Surface Laptop 4, ou le précommander s’il vous intéresse, je vous renvoie vers le site de Microsoft . L’appareil est donc proposé à partir de 1129€ pour une livraison qui débutera le 27 avril prochain. Pour ceux qui décideraient de le précommander dès aujourd’hui, les écouteurs Surface Earbuds seront offerts. Microsoft en a également profité pour lever le voile sur de nouveaux accessoires, dont le casque Surface Headphones 2+ destiné aux entreprises. Vous retrouverez ici plus d'informations à son sujet.