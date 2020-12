Windows 10X serait finalisé : lancement au printemps 2021 sur les premiers PC

Tout s’accélère pour Windows 10X : la version finale du nouveau système d’exploitation « moderne, léger et sécurisé » de Microsoft viendrait d’être compilée et les premiers appareils qui l'embarquent devraient arriver au printemps prochain.

Annoncé conjointement avec le Surface Neo l’an dernier, Windows 10X sera finalement destiné en premier lieu aux PC et tablettes classiques et non à double-écran. Le système cohabitera donc avec le traditionnel Windows 10 et n’est pas, à priori, destiné à le remplacer. Il vise plutôt à concurrencer les Chromebooks et leur système, Chrome OS propulsé par Google. Windows 10X devrait donc permettre aux constructeurs de proposer des appareils sous Windows plus simples et meilleur marché. Les secteurs de l’éducation et le monde de l’entreprise seraient les publics-cibles de ce nouveau système, dans un premier temps du moins.

Selon les informations de Zac Bowden, la version RTM de Windows 10X viendrait d’être finalisée. Le journaliste de Windows Central explique ainsi que le système aurait atteint sa version finale avec la build 20279. C’est donc cette version que Microsoft pourrait distribuer aux constructeurs afin qu’ils puissent l’intégrer dans leurs futurs appareils. D’ici leur lancement prévu au premiers semestre 2021, la firme devrait peaufiner son système en lui apportant des mises à jour correctives. Plus aucune nouvelle fonctionnalité ne sera donc ajoutée au système d’exploitation d’ici sa sortie sur les premiers PC.

Comme je vous l’expliquais dans cet article, la première version de Windows 10X devrait être assez « light » puisque les applications bureau classiques (logiciels Win32) ne seraient pas pris en charge. Microsoft prévoirait bien ce support, mais il n’est pas attendu avant 2022. Les utilisateurs qui opteraient pour un PC embarquant Windows 10X ne pourront donc dans un premier temps qu’utiliser les applications disponibles sur le Microsoft Store. Notons tout de même que ce système est basé sur Windows Core OS et devrait donc devenir très puissant à long terme de par sa modularité.