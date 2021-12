L'assistante vocale Cortana aurait dû s’appeler… Bingo !

A l’époque de Windows Phone, Microsoft a dévoilé Cortana. L’assistant vocal qui a vu par la suite le jour sur Windows 10 n’aurait pas dû se nommer ainsi. Steve Ballmer, l’ex CEO De Microsoft voulait nommer l’assistant « Bingo ».



Sandeep Paruchuri est l’un des anciens chefs de produit chez Microsoft qui a bossé sur Cortana. Dans une interview pour le site BigBets, l’homme a longuement parlé du lancement de l’assistant vocal de Microsoft. Malheureusement, on connait tous l’issue de celui-ci puisque l'assistant a aujourd’hui totalement disparu des écosystèmes grand public. Cependant, si vous êtes nostalgique de Windows Phone ou aimait les petites histoires des produits de Microsoft, les lignes qui suivent pourraient vous intéresser. =)

Cortana aurait aussi pu se nommer « Alyx »

Nous sommes donc en 2013 et Microsoft travaillait d’arrache-pied sur Windows Phone 8. L’un des éléments phares qui devait populariser le système d’exploitation mobile était Cortana. D’après Sandeep Paruchuri, l’assistant vocal de Microsoft qui souhaitait concurrencer Alexa ou encore Siri n’aurait jamais dû se nommer ainsi. En effet, Steve Ballmer qui était encore à la tête de Microsoft à cette époque souhaitait lui donner un tout autre nom : « Bingo ». Le CEO aimait visiblement le jeu de mot avec son moteur de recherché préféré : Bing. Du côté des équipes marketing de Microsoft, on préférait visiblement « Alyx ».



Si l’assistant vocal de Microsoft s’est finalement nommé ainsi, c’est à cause d’un événement imprévu. En effet, l’assistant vocal était déjà nommé Cortana par les équipes de développement de Microsoft. Cependant, ce nom de code interne a fuité sur le Web et Microsoft a rapidement constaté qu’il plaisait à une large partie de la communauté. La firme n’a donc eu d’autre choix que de choisir le nom « Cortana » pour son assistant vocal. Satya Nadella, l’actuel CEO de Microsoft, entré en fonction en 2014, aurait d’ailleurs totalement approuvé cette décision.

Malheureusement, avec la fin des Windows Phone en 2017, Cortana qui avait pourtant également vu le jour sur Windows 10, n’avait plus vraiment de raison d’être. Microsoft avait bien tenté de populariser son assistant vocal sur Android et iOS en tant qu’application. Cependant, au vu du peu de succès et du manque d'innovations les années précédentes, les applications mobiles ont été abandonnées en 2020. Aujourd’hui, Cortana survit en quelques sortes grâce à son intégration dans les applications Teams et Outlook en tant qu’outil de productivité.